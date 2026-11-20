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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES) presentó el libro «Historias de Búsqueda, Ausencia y Dignidad», una compilación de relatos de familias que tienen a un ser querido desaparecido.

La obra fue elaborada por los maestros Diana del Carmen Merino y Danny Portillo, catedráticos de dicha facultad; además, el libro cuenta con la colaboración de al menos 150 estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, así como familiares de los desaparecidos.

Danny Portillo, uno de los autores, señaló que son 20 historias que se relatan en el libro a partir de 22 testimonios que las familias de personas desaparecidas les brindaron en jornadas entre marzo y abril. “Este proceso vinculó los sentires de las familias, los obstáculos que han enfrentado dentro de los procesos, también la manera en la que se han conectado con nuestra realidad académica”.

La editorial universitaria le dedicó “su corazón” a la construcción de las historias tanto en el proceso de revisión de texto como también en la maquetación.“Hemos tenido equipos de trabajo en toda la universidad que nos han permitido desde sus saberes poder construir un relato lo más fiel posible a las historias de cada familiar, a sus sentires y que quedan expresados directamente en el libro”.

“Nos sentimos muy orgullosos de acompañar el dolor de las familias en este proceso pero también nos sentimos totalmente convencidos de que este libro es necesario para que la estadística deje de ser un número frío y que ahora le pongamos un rostro a las personas desaparecidas porque sus familias le buscan todavía y le van a seguir buscando siempre”, destacó Portillo.

El libro rescata historias que han sido “ninguneadas”, que se han enfrentado a “estereotipos”,que se han enfrentado a “portazos institucionales” y al dolor de una búsqueda incansable”.

Carmen Argueta, del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador señaló que e llibro honra la memoria de sus seres queridos desaparecidos, pero a la vez, reafirma la petición de justicia, reparación y verdad.

“Lejos de que se haya compilado todas estas historias, hay una parte que tuvo que haber sido demasiado sensible de parte de las personas que lo están compilando, porque no solo recogen una historia triste, sino que recogen nuestra lucha, vivencias, dolor, carencias y necesidades”,destacó Argueta.

Argueta agregó que con el libro, se hace más visible su lucha en el tema desaparecidos. Elhijo desaparecido de Carmen, Herber Argueta,estudiaba en la UES cuando desapareció en 2021, por lo que, el hecho que haya sido creado por la comunidad universitaria da también un valor agregado.

“Yo no quiero que las miren como una historia triste, sino como una historia de lucha, como unahistoria que a nosotros nos ha marcado la vida y nos va a seguir marcando hasta que nuestro familiar aparezca.

Cada historia representa la lucha de una familia y eso quiero que lo tomen muy encuenta y cuando la gente tenga libre en sus manos, que no piensen que van a leer la historia de una persona, sino para que esto no sevuelva a repetir”, expresó entre lágrimas, Carmen Argueta.

Una de las organizaciones que participó con los relatos fue el Comité de Familiares Fallecidos y Desaparecidas de El Salvador (COFAMIDE), una organización no gubernamental que surgió en 2006, a raíz de la indiferencia del Gobierno para buscar a sus familiares migrantes desaparecidos.

“La problemática de migrantes fallecidos y desaparecidos en ese tiempo no importaba al gobierno en turno. Por tal motivo, nos organizamos, sabiendo que teníamos un dolor compartido, exigencias de búsqueda frente a la desaparición o muerte de nuestros familiares”, dijo Lucía Contreras, representante de COFAMIDE. Contreras agradeció especialmente a los estudiantes de la UES porque dieron un rostro a estas madres.

Evelyn Farfán, vicerrectora académica de la UES, señaló que “la desaparición es uno de los actos más viles y también más inhumanos que pueden existir”. En ese sentido, sostuvo que cuando una persona pierde a un familiar producto del fallecimiento”uno tiene la oportunidad de despedirse de ellos, de poder generar un luto, de poder tener un proceso de sanar ese dolor, de tener un espacio donde uno dejarles una flor,donde llegar a recordarles. Pero en el caso de la desaparición todo sesos elementos quedan truncados para la familia porque la familia queda siempre con la expectativa, con la esperanza de que en un momento determinado nuestros familiares pueden resultar que sí se encuentran con vida, que están en algún lugar, pero el elemento fundamental es la incertidumbre”.Por ello, Farfán reiteró que“esta obra recoge todas esas historias de vida, ese dolor”. La comunidad universitaria hizo un llamado a las autoridades a prevenir y combatir ese flagelo; además de resolver los casos actuales.

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