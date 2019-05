Sí, debemos respetar a los Estados Unidos, pero también pedir que nos respete

La nominación de Alexandra Hill Tinoco como futura ministra de Relaciones Exteriores, y sus primeras declaraciones ante un medio televisivo, agregada a las expresiones y acciones previas del Presidente Electo, Nayib Bukele, deja claro cómo se manejará la diplomacia a partir del uno de junio próximo, algo que debería preocupar a los salvadoreños, tanto quienes no votaron por Bukele como por los que votaron por él.

Y es que algunas de las declaraciones de la futura ministra, tanto en el programa Frente a Frente de TCS, como las que dio posteriormente a periodistas que la esperaban son realmente preocupantes.

La señora Hill Tinoco, en primer lugar, justificó el desprecio con el que el Gobierno de los Estados Unidos se ha referido a El Salvador, tras responsabilizar al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, por ese mal trato supuestamente, por “el trato que el actual gobierno le ha dado al de Estados Unidos”.

A la pregunta de un periodista sobre la frase dicha en el programa: “no hay que morder la mano que da de comer”, la futura funcionaria respondió, con tono molesto: “Con el trato de la actual administración, tu crees que El Salvador se merece respeto”.

Creemos que El Salvador si se merece respeto, independientemente de quién gobierne. Ninguna nación mas allá de la ayuda o cooperación que preste a otra nación por pequeña o subdesarrollada que sea, debe respetarla.

El Presidente de los Estados Unidos nos ha tratado como “agujero de mierda”, aunque la derecha cree que no fue para ellos, sino para el Gobierno o la gente de izquierda de este país, lo cierto es que fue una ofensa para todo el país.

De ahí que justifica que Estados Unidos no nos respete porque nos da de comer, que por cierto no es verdad; quienes nos dan de comer son los salvadoreños, que laboran en Estados Unidos hasta en dos o tres trabajos, y mandan sus remesas por el orden de los cinco mil millones de dólares. Es decir, Estados Unidos no regala esos millones, con los que los salvadoreños mandan sus remesas mes a mes.