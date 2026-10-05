La Selecta cierra frente a Martinica en busca del milagro en Liga A

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El Salvador buscará una victoria ante Martinica que le permita mantenerse en la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La Selecta llegará a este compromiso obligada a sumar tras dos resultados negativos que afectaron la relación con la afición cuscatleca y que ponen en duda la continuidad del técnico colombiano Hernán «El Bolillo» Gómez.

El combinado azul y blanco visitará este lunes el Estadio Municipal Pierre-Aliker, en Fort-de-France, a las 4:00 p.m. (hora de El Salvador). Sin embargo, el peso de las últimas actuaciones cae en la plantilla: la histórica goleada de 6-0 sufrida ante Guatemala y la derrota de 0-2 frente a Jamaica en el Estadio Cuscatlán marcaron un punto de quiebre para la afición, que despidió al equipo entre abucheos en el encuentro contra Jamaica.

Un resultado negativo consumaría el descenso a la Liga B y aceleraría la salida del estratega cafetero. Según declaraciones de Yamil Bukele, presidente del INDES.

“El ‘Bolillo’ dijo que si él no deja a la selección mayor en el grupo A (Liga A) él se va el día martes, es decir, que el cuerpo técnico se queda con nuestra selección para los dos partidos del día viernes y lunes”, fueron las palabras de Bukele tras la derrota ante Guatemala.

El Salvador se encuentra en el fondo del Grupo B por diferencia de goles, igualado a 3 puntos con Honduras y Martinica. La zona la encabezan Surinam y Jamaica con 7 y 6 unidades, respectivamente, seguidos por Guatemala con 4.

En el cierre de la fase de grupos, Surinam se medirá a Guatemala, Honduras enfrentará a Jamaica y El Salvador jugará su permanencia en territorio caribeño.

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