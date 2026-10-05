Puntos repartidos y marcadores abultados: Así se vivió la fecha 14 del Apertura 

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El cierre de la décima cuarta jornada dejó triunfos clave para Águila, Metapán y Platense que siguen construyendo su camino en la tabla de posiciones del Apertura 2026. Resumen de la jornada en la Liga Mayor de Fútbol:

Águila goleó 4-1 a Cacahuatique en el derbi migueleño, en el estadio Juan Francisco Barraza, con gol de Carlos Garay a los 21′ para abrir el marcador. Ricardo Villatoro se unió a la cuenta, al igual que Tereso Benítez y Santiago Ayala. Ronal Padilla marcó el único de los cafeteros.

Isidro Metapán venció a Atlético Balboa en un encuentro que dejó 5 tantos en el marcador. El cuadro calero jugó bien sus cartas desde los 64′ con el doblete de Steven Guerra y el otro de Federico Harberkorn pero por poco deja ir el resultado con los dos goles de Balboa de Yerson Tobar y Jefferson Díaz sobre los últimos minutos.

Un encuentro que no dio tregua fue el Alianza-Firpo con empate de cuatro goles para repartir puntos. Matías Mier puso el primero de los albos, y la respuesta la dió Nelson «El Chicharito» Díaz, seguido del segundo de los toros por José Valencia. Pero en lo último Eduardo Rivas marcó el 2-2 y el segundo de los blancos para el empate.

Platense se quedó con los tres puntos de la fecha ante Municipal Limeño que llegó al Toledo Valle en busca de la victoria y se fue sin nada. Carlos Bogotá y Andrés Bello protagonizaron el marcador de los gallos, mientras que, Luis Andrade marcó el único del equipo de Santa Rosa de Lima.

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