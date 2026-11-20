Curazao será el rival de El Salvador rumbo a Copa Oro

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selección Nacional Mayor de El Salvador enfrentará a Curazao en las Preliminares de la Copa Oro 2027, de acuerdo con la actualización del Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de CONCACAF publicada este miércoles 18 de noviembre.

El emparejamiento se establece con base en las posiciones del ranking regional y forma parte de la ruta de clasificación para la Copa Oro 2027, que contará con la participación de 16 selecciones.

La ronda preliminar reunirá a 14 equipos, que disputarán siete series de eliminación directa a partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada enfrentamiento, definidos por el marcador global, obtendrán uno de los siete cupos restantes para la fase de grupos del torneo.

Las Preliminares de la Copa Oro están programadas para marzo de 2027, mientras que la fase de grupos de la Copa Oro se desarrollará entre junio y julio del mismo año.

La Selecta tuvo un camino complicado este 2026 en la Liga de Naciones, competencia regional en la cual inició con una victoria de 3 a 1 contra la selección de Martinica, luego sufrió una dura derrota de 6-0 contra Guatemala, en lo que significó un encuentro histórico por el marcador tan amplio ante los guatemaltecos.

Posteriormente, cayó ante Jamaica 0-2 en el estadio Cuscatlán en la fecha 3 del grupo B y en el cuarto encuentro empató 1-1 ante Martinica. Y finalmente consiguió una victoria de 3 a 1 ante San Martín en el cierre de su participación en la Liga de Naciones.

En la ronda de Play-In enfrentó a San Martín una serie de eliminación directa, con dos victorias de 2-0 de visita y 3-1 como local.

La Selecta cerró con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas entre la fase de grupo de la liga de Naciones y la ronda de eliminación directa de Play-In.

La selección nacional de El Salvador tuvo un año 2026 con rendimiento irregular marcado por el descenso a la Liga B de la Liga de Naciones de CONCACAF, con más dudas que respuestas para la afición que sembró esperanzas en la llegada de «El Bolillo» Gómez.

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