El Salvador ya conoce a sus rivales en el Premundial Femenino Sub-17

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selección Femenina Sub-17 de El Salvador integrará el Grupo B del Premundial Femenino Sub-17 de CONCACAF 2027, luego del sorteo oficial realizado este miércoles 18 de noviembre.

El combinado salvadoreño compartirá grupo con Estados Unidos, Nicaragua y Cuba, en una competencia que reunirá a 16 selecciones nacionales de la región y que otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2027.

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: Canadá, República Dominicana, Honduras y Bermudas.

Grupo B: Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Cuba.

Grupo C: Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Guatemala.

Grupo D: México, Haití, Jamaica y Guyana.

Fechas y sedes de competencia

El Premundial Femenino Sub-17 de CONCACAF 2027 se disputará del 1 al 7 de febrero de 2027, con Costa Rica y República Dominicana como países anfitriones.

El formato contempla cuatro grupos de cuatro selecciones. Durante la fase inicial, cada equipo se enfrentará a los otros tres integrantes de su sector.

Al finalizar esta etapa, las selecciones que ocupen el primer lugar de cada grupo obtendrán directamente su clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2027. En total, CONCACAF contará con cuatro representantes en la cita mundialista.

La distribución de los grupos por país sede, así como el calendario de partidos, horarios y estadios específicos, serán anunciados posteriormente por CONCACAF.

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