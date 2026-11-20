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SHENZHEN/Xinhua

El presidente chino, Xi Jinping, propuso este jueves cuatro puntos sobre cómo los países importantes podrían encontrar la manera correcta de llevarse bien y respaldar juntos la paz mundial.

Los grandes países deben defender el respeto mutuo, la coexistencia pacífica, la cooperación de ganancias compartidas y el diálogo y la consulta, dijo Xi en una reunión cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong.

Xi afirmó que los países deben respetar la soberanía y la integridad territorial de los demás, respetar los sistemas sociales y los caminos de desarrollo que han elegido para sí mismos y respetar los intereses fundamentales y las preocupaciones principales de cada uno.

Ninguno de los grandes países debe interferir en los asuntos internos de otros grandes países, ni en los de ningún país del mundo, aseveró.

Sobre temas sensibles e importantes que les preocupen, es importante comunicarse con anticipación, tratar de considerar las cosas desde la perspectiva del otro, actuar con prudencia y, en particular, no desafiar las líneas rojas del otro, indicó Xi.

El mandatario afirmó que China, Rusia y Estados Unidos deben ser socios y amigos. No deberían buscar el conflicto ni la confrontación entre ellos, sino mantener la coexistencia pacífica y esforzarse por evitar la trampa de Tucídides.

Como principales vencedores de la Segunda Guerra Mundial, China, Rusia y Estados Unidos deben proteger con firmeza el orden internacional de la posguerra, dijo Xi.

Enfatizó que las armas nucleares, la espada de Damocles que pende sobre la humanidad, deberían estar completamente prohibidas y ser destruidas por completo con el tiempo para lograr un mundo libre de armas nucleares.

Destacó la importancia de una cooperación en la que todos ganen. Los tres países deben fortalecer la cooperación económica y comercial y combinar sus respectivas fortalezas como grandes países en recursos, manufactura y consumo, para hacer más grande la torta de la cooperación y lograr resultados mutuamente beneficiosos y en los que todos ganen. El desacoplamiento y la disrupción de las cadenas industriales y de suministro no son el camino a seguir, advirtió.

El líder chino dijo que los tres países podrían fortalecer la comunicación y la coordinación para proteger la seguridad y la estabilidad del mercado energético mundial.

Los tres países deberían mantener intercambios regulares de alto nivel, mantener abiertos los canales de diálogo en todos los niveles y establecer mecanismos de comunicación y prevención de crisis para garantizar que ocurran menos errores de cálculo, las diferencias se puedan gestionar y las fricciones no se intensifiquen, sugirió.

Xi dijo que China, Rusia y Estados Unidos deben seguir alentando a las partes en conflicto a sentarse y hablar, y a resolver las disputas mediante medios políticos y diplomáticos. Fin

Cumbre entre China, Rusia y EEUU es un acontecimiento trascendental

La cumbre entre China, Rusia y Estados Unidos fue la primera reunión cara a cara entre los jefes de Estado de los tres países y tiene una gran importancia con un impacto de largo alcance, afirmó estr jueves el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien describió la reunión como un acontecimiento trascendental que pasará a la historia.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estos comentarios al reunirse con la prensa tras la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong.

La reunión entre el presidente chino, Xi Jinping; el presidente ruso, Vladímir Putin; y el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzó importantes consensos. La Declaración de Jefes de Estado de China-Rusia-Estados Unidos por la Paz, emitida después de la reunión, es fundamental para abordar los desafíos globales y mantener la paz y estabilidad internacionales, señaló Wang. «Sin duda, se le puede llamar una cumbre de la paz».

Además de destacar que los máximos líderes de los tres países intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional y los desafíos globales, Wang indicó que la cumbre transmitió un mensaje positivo al mundo.

Al calificar a la reunión de histórica, Wang afirmó que esta creó un paradigma para la interacción entre los grandes países en la nueva era y representó un nuevo paso en la construcción de un nuevo tipo de relaciones entre grandes países. De hecho, fue un importante avance pionero en la historia de las relaciones internacionales, añadió.

También fue una reunión histórica que demostró un sentido de responsabilidad de los grandes países, destacó Wang. Al articular sus respectivas intenciones estratégicas cara a cara, los tres líderes acordaron prevenir el conflicto y la confrontación y construir un paradigma de relaciones entre los grandes países caracterizado por la coexistencia pacífica, la estabilidad general y el desarrollo equilibrado.

«Esto no solo es bueno para los tres países, sino que también beneficia a todo el mundo».

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