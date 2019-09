Seguridad,  Salud y diplomacia, principales logros en 100 días, dice Bukele

“El Salvador no es un paraíso, no es un país que esté bien. El Salvador es por hoy un país con demasiados retos que afrontar y problemas por resolver. Esta realidad, heredada, persiste y casi tan grande como hace 100 días”, Nayib Bukele.

El Presidente de la República, Nayib Bukele, presentó anoche el informe de sus primeros 100 días de trabajo, en los que destacó los logros obtenidos en seguridad, salud y relaciones diplomáticas con su principal aliado, Estados Unidos.

El mandatario enfatizó que “El Salvador está en el rumbo correcto”. Y es que entre sus principales logros se destaca haber reducido los niveles de homicidios y tener el control en los 28 centros penitenciarios del país, situación que ha llevado a tener el mes con menos muertes violentas desde la Firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

“Una realidad que ahora tenemos la obligación de cambiar, poco a poco, hasta que tengamos el país que todos soñamos. Para hacer eso tenemos que empezar desde cero. Sabíamos que íbamos a encontrar corrupción pero no imaginamos que tanta. En los primeros 100 días hemos empezado a poner al país en el rumbo correcto”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión.

Bukele aseguró que el primer paso para asumir los cambios se da aceptando la realidad en la que se encuentra el país. “plantear una verdadera estrategia para un verdadero cambio”, dijo.

En primer lugar, el mandatario destacó el Plan Control Territorial que cuenta con siete fases. En el que se han tomado el control de los centros históricos más transitados, se han coordinado las estrategias de acción con las cuatro agencias del Estado, se ha dado seguridad al transporte colectivo, se ha recuperado territorios y comunidades que históricamente han estado en manos de delincuentes.

“Por primera vez en décadas hemos abierto el reclutamiento masivo de soldados, jóvenes comprometidos con su país que ven al servicio a los demás como una vocación, por eso con la fase tres tendrán mejor armamento y equipo, mejores puestos de tecnología.

Tendremos salarios más dignos y becas para sus hijos”, afirmó Bukele sobre el papel de los cuerpos de seguridad.

Además, el presidente destacó la captura de 12 mil delincuentes, entre ellos los delincuentes de los más buscados y se pasó de centros penales donde reinaba el caos a centros penitenciarios donde hay orden, limpieza y seguridad.

Salud

En el tema de bienestar social, el presidente aseguró que se tiene el 100% de abastecimiento de medicamentos en todo el sistema público de salud. “Desde hoy ningún paciente debe irse a su casa sin sus medicinas”, aseguró.

De igual manera, denunció que el sistema de medicamentos estaba diseñado para pasar desabastecido siempre, lo que servía para utilizar el dinero para medicamentos en otras cosas. “Con el trabajo articulado entre los ministerios hemos empezado a mejorar la infraestructura hospitalaria. Se ha iniciado la habilitación de un albergue para familiares de los pacientes en el Hospital Rosales. Dentro de poco empezaremos el diseño, licitación, la contratación y la construcción del nuevo Hospital Rosales, que será el mejor hospital de Centroamérica”, comentó.

Por otro lado, el mandatario invitó a los profesionales de salud que trabajan en el sistema público a que trabajen por mejorar el sistema. “Necesitamos buenos profesionales, ayúdenos a hacer lo imposible a sacar adelante lo que parece imposible(…) Los demás que sientan que están siendo explotados o que se les pide mucho, por favor no permitan que los sigan explotando dejen inmediatamente su plaza y denle la oportunidad a alguien que si quiere atender a los pacientes como se los merecen”, afirmó.

El estadista también destacó el trabajo de bienestar social en temas de recuperación de comunidades históricamente olvidadas, donde implementará el proyecto “Los Cubos”, que han iniciado en Sitio del Niño, Zacamil y La IVU. El Cubo son espacios de desarrollo para niños y jóvenes en temas de educación y arte urbano.

Diplomacia

También, el presidente destacó la labor realizada con otros países amigos, como Estados Unidos, con quien se han fortalecido las relaciones diplomáticas, las mejores relaciones en décadas, aseguró. En este sentido el mandatario recordó que se han implementado alianzas estratégicas que permitirán el combate a la corrupción, a la migración irregular, para este último con el apoyo de México que donó $30 millones de dólares.

Asimismo, el mandatario destacó que Corea del Sur está dispuesta a apoyar en la implementación del Tren del Pacífico. Además, otras inversiones extranjeras apoyarán la reactivación del Puerto de La Unión.

En cuanto a la implementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) el mandatario recordó que esta iniciativa será sin el apoyo de la Asamblea Legislativa, ya que la Organización de Estados Americanos (OEA) será quién la dirija, por lo que externó la necesidad de que para que El Salvador siga con el rumbo correcto se necesita el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Sociedad Civil.

“Hemos empezado con la lucha de la corrupción y la impunidad porque la política no es para enriquecerse. Busquen el bienestar social de todo El Salvador. Necesitamos el apoyo de Dios y el pueblo. La empresa privada y la comunidad internacional. En estos primeros 100 días. Nos hemos sentado con todos los sectores productivos para que juntos trabajemos por el bienestar del país”, explicó.

Compromisos

El mandatario aseguró que como gobierno se ha trabajado al “Máximo de nuestras capacidades” por lo que no dejará de hacer todo lo necesario y lo que el pueblo salvadoreño depositó en sus manos. “Pero este proyecto no solo depende de nosotros, así como les dije una vez en aquel Facebook Live, donde inició todo. Ahora se los digo desde Casa Presidencial, como presidente: No me dejen solo”.

Y con este apoyo, el mandatario dijo que se compromete a no volver por el rumbo equivocado, por el que históricamente lo llevaron los anteriores gobiernos. Por lo que luchará para que el Salvadoreño sea reconocido como un pueblo trabajador que nunca se rinde y que ahora está decidido a forjar su propio camino.