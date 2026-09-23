Segundo cuerpo en estado de descomposición hallado en Santa Ana Oeste en menos de tres días

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La PNC reportó un homicidio en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana Oeste; en este mismo municipio, también fue reportado un feminicidio el pasado fin de semana.

Según información de la corporación policial, el homicidio reportado este martes, se trata de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. “Equipos policiales de Inteligencia e Investigaciones trabajan para capturar al responsable”, señaló la PNC en sus redes sociales sin brindar mayores detalles.

Este no es el primer crimen violento ocurrido en la municipalidad; pues este domingo 20 de septiembre, en Chalchuapa, la PNC informó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición.

Se informó que la Policía de Inteligencia e Investigaciones trabajaba en las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y localizar al responsable”. La PNC no brindó información de una posible detención del presunto responsable.

El homicidio de San Sebastián Salitrillo es el segundo que ocurre en Santa Ana Oeste, el cual está conformado por: Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera.

El sábado se reportó otro feminicidio, pero este ocurrió en Teotepeque, La Libertad Costa. Según la información policial, la víctima habría sido atacada con un objeto contundente.

La PNC indicó que el presunto responsable ingirió veneno después de cometer el crimen y posteriormente falleció en una unidad de salud.

El 18 de septiembre, la PNC reportó otro feminicidio en Ciudad Barrios, San Miguel, se trató de una mujer de 30 años, quien fue lesionada con arma blanca por su pareja. El responsable fue capturado; se identificó como William Omar Lovo, de 40 años.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) contabiliza 17 feminicidios en El Salvador entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, con base en información publicada por medios de comunicación y registros policiales y judiciales.

El primer homicidio reportado por la PNC en el mes de septiembre fue el pasado 08 de septiembre, donde se inspeccionó la escena de una persona fallecida en Acajutla, Sonsonate Oeste. Se trató de un hombre de 60 años que fue encontrado sin vida en un terreno de cultivo. Tras el resultado de la autopsia se determinó que fue un homicidio. El cuerpo presenta laceraciones y una herida producida con arma blanca.

Por lo que, en lo que va del mes, la PNC ha reportado 5 homicidios, de los cuales 3 han sido feminicidios; sin embargo, la PNC los cataloga como “homicidios”.

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