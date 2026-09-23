Piden a la OIT observar proceso de modificación de jornada laboral 

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Saúl Méndez

Colaborador

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y el Colectivo de Sindicalistas en el Exilio (SIEX) informaron que remitieron una comunicación documentada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el proceso de modificación de la jornada y la organización del tiempo de trabajo que actualmente se discute en El Salvador.

Las organizaciones aclararon que la iniciativa tiene un carácter preventivo y que no pretenden atribuir efectos jurídicos a una reforma que aún no ha sido aprobada. Debido a que el proceso continúa abierto, consideran oportuno advertir sobre los posibles efectos de las distintas propuestas y solicitaron que cualquier modificación respete los derechos laborales y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño.

El Consejo Superior del Trabajo sigue en el análisis de diferentes modalidades de organización del tiempo laboral. De acuerdo con la UNT y el SIEX, entre las alternativas conocidas se encuentran la concentración de las 44 horas semanales en menos días y propuestas de jornadas de 10, 11 y hasta 12 horas. El Ministerio de Trabajo ha señalado que todavía no existe un modelo definitivo.

Las organizaciones indicaron que su comunicación busca poner en conocimiento de la OIT el proceso y aportar elementos para que sea examinado dentro de los mecanismos de supervisión de la organización internacional. Entre los instrumentos señalados se encuentran los Convenios 155 y 187, relacionados con seguridad y salud en el trabajo; el Convenio 156, sobre trabajadores con responsabilidades familiares; el Convenio 154, sobre negociación colectiva; y los Convenios 87 y 98, relativos a libertad sindical y negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos planteados está relacionado con la posibilidad de establecer jornadas ordinarias de 10, 11 o 12 horas. La UNT sostiene que concentrar las actuales 44 horas semanales en cuatro días no es una reducción del tiempo de trabajo y podría incrementar la exposición diaria de los trabajadores al esfuerzo físico, mental y organizativo.

Las organizaciones también solicitaron que cualquier modificación sea precedida por evaluaciones técnicas sobre fatiga, accidentes laborales, riesgos ergonómicos y psicosociales, trabajo nocturno, pausas, recuperación y tiempos de desplazamiento. La discusión deberá considerar la cantidad de horas semanales y las consecuencias que tendría su distribución sobre las personas trabajadoras.

Otro de los aspectos señalados corresponde a las responsabilidades familiares y de cuidado. La UNT y el SIEX consideran que jornadas más extensas podrían tener efectos diferenciados en trabajadores que tienen a su cargo hijos, personas mayores u otras responsabilidades, al considerar los tiempos de desplazamiento y las actividades domésticas y de cuidado.

Solicitaron que las organizaciones sindicales tengan acceso a información suficiente, estudios técnicos y propuestas normativas concretas para participar en el proceso y enfatizaron que la existencia de una mesa tripartita no sustituye la necesidad de garantizar un diálogo social que sea efectivo, representativo y transparente.

En cuanto a los derechos laborales, las organizaciones plantearon que cualquier modificación debe garantizar la preservación de salarios, horas extraordinarias, descansos, vacaciones, aguinaldo, seguridad social, licencias, remuneración por trabajo nocturno y demás derechos relacionados con la duración y distribución de la jornada.

La UNT reiteró, además, su propuesta de discutir una reducción progresiva de la jornada semanal sin disminución salarial, en lugar de limitar el debate a la redistribución de las actuales 44 horas en jornadas diarias más extensas.

La organización ya había expresado en agosto su oposición a convertir jornadas de 11 horas en jornada ordinaria y presentó una alternativa ante el Consejo Superior del Trabajo.

Las organizaciones indicaron que la comunicación a la OIT busca que los mecanismos internacionales de protección laboral sean considerados antes de que una eventual reforma sea aprobada, por lo que solicitaron que la información presentada sea tomada en cuenta por los órganos competentes de la OIT y que el proceso salvadoreño sea observado a partir de los convenios internacionales ratificados por el país.

Por otra parte, la UNT y el SIEX manifestaron su disposición a participar en un debate nacional sobre el futuro del trabajo y plantearon que los avances tecnológicos y el incremento de la productividad también deben traducirse en mejores condiciones laborales.

Las organizaciones concluyeron que la jornada de ocho horas debe ser el límite de protección y propusieron avanzar hacia una reducción progresiva del tiempo de trabajo, sin disminución salarial y con preservación de los derechos laborales y de seguridad social.

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