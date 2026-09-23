CESTA invita a aspirantes a cargos públicos a jornada ambiental informativa

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, hizo una invitación a los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos de diferentes cargos en la administración pública a un evento ambiental para que conozcan sobre el tema en caso de ejercer un cargo público.

“Quiero hacer una cordial invitación a todos los candidatos y candidatas a puestos públicos, tanto a nivel de las alcaldías y concejos municipales, Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, a una jornada ambiental informativa”, destacó Navarro en un video compartido a los medios de comunicación.

El objetivo de este encuentro es que el CESTA brinde un informe sobre la realidad ambiental en El Salvador y posibles soluciones desde la administración pública.

“Nuestro objetivo es dar a conocer a los señores candidatos y candidatas cómo vemos nosotros la realidad ambiental del país y del mundo, así como discutir algunas medidas que deberían implementarse”, destacó Navarro.

El ambientalista señaló que un mayor conocimiento de la crisis ambiental por parte de las autoridades se traduce en mejores políticas públicas para la sociedad y la naturaleza, por lo cual podrían resultar propuestas concretas sobre la urgencia de abordar problemáticas que afectan a la población, como la crisis de contaminación del agua y las adversidades por el cambio climático.

El evento se desarrollará este jueves 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el local de CESTA en San Marcos, ubicado en el Km. 4 1/2 Carretera a San Marcos, Nº 392, San Salvador.

Este encuentro sería el primero en que una organización no gubernamental realiza un evento público donde invita a todos los candidatos para abordar un tema en específico.

Esto sucede cuando en El Salvador se ha aprobado la Ley General de Minería Metálica que avala los trabajos mineros en los territorios; la destrucción de la Finca El Espino, para la construcción del nuevo CIFCO; la imposición de un relleno sanitario en San Francisco Ángulo, Tecoluca, San Vicente, así como otros temas ambientales que han estado en el espectro público.

El CESTA es una de las organizaciones ambientalistas más antiguas en el país y forma parte de la red internacional Amigos de la Tierra, una de las redes ecologistas más amplias del mundo, que se enfoca en la justicia ambiental y social, entre otros temas relacionados.

El principal enfoque de trabajo del CESTA es el respeto al medioambiente, es por ello que promueve proyectos de manejo y reducción de desechos sólidos, apoyo a la agroecología y al fomento de la seguridad alimentaria, así como la promoción de la defensa de los recursos naturales y la salud de la población.

Otras organizaciones ambientalistas en el país también han manifestado preocupación por la situación medioambiental en El Salvador y la pasividad y respaldo, en algunos casos, de las mismas instancias encargadas de velar por el respeto a los marcos legales que protegen el medioambiente.

Las próximas elecciones generales se desarrollarán el próximo 28 de febrero de 2027 y se definirán cargos públicos en las municipalidades, en la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, así como para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

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