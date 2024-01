“Se montó un caso donde jamás existió delito”: Medardo González

Samuel Amaya

El ex diputado de la Asamblea Legislativa, Medardo González, se pronunció este miércoles sobre la condena por presunto enriquecimiento ilícito en su contra impuesta por la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador. El exfuncionario calificó el proceso como una persecución política.

El ex funcionario inició, en su aclaración pública, que bajo “este régimen político, autocrático, corrupto, neofascista, en cuatro años se ha desmontado el Estado constitucional, democrático y de derecho, y se fabrican y montan casos políticos, vengativos, sin fundamento alguno, como el perpetrado en mi contra y de mi familia”

La Cámara declaró la existencia de enriquecimiento ilícito sin justa causa por parte de Medardo González Trejo por la cantidad de $3,892.57. A su cónyuge, Sonia Ernestina González, por la cantidad de $66,809; en la misma situación, su hijo Luis Antonio González Portal por $7,500.

La cantidad a restituir al estado de El Salvador es de $78,201, una cantidad menor a la que demandaba la FGR en un inicio, pues el grupo familiar era acusado de supuestamente enriquecerse ilegalmente con $153,346.

González, quien fue de los máximos dirigentes del FMLN, sostuvo que “se montó -un caso- donde jamás existió falta ni delito de ningún tipo; para ellos mi delito ha sido ser un militante del FMLN, consecuente en luchar y denunciar la construcción de un régimen autoritario corrupto y fascista”.

“Al no encontrar nada y no poder demostrar falta alguna se me pretende condenar a una multa, porque supuestamente no demostré de un período de 10 años la administración doméstica de tres mil dólares de mi salario en mis gastos”, comentó González.

En efecto, de acuerdo con el requrimiento fiscal, a González Trejo se le acusa de enriquecimiento ilícito por tres mil 892 dólares, en los diez años como diputado.

Para el exfuncionario, el objetivo político del Gobierno, a través de la violación a la Constitución de la República, “es pretenderme aniquilar como ciudadano y, políticamente de impedir una supuesta postulación a un cargo de tarea de servicio público, por diez años, no guarda ninguna relación con el montaje mal intencionado del caso”.

En cuanto al involucramieno de la familia del dirigente izquierdista, González Trejo dijo que “durante esos diez años, ella (esposa), como es lo común, en nuestra sociedad, se encargaba de administrar la suma de su salario y parte del mío, para los gastos domésticos mensuales. Todo está claro y documentado”.

“Con mentiras y perversidad”, explicó, “quieren pegarme el mote de -corrupto-, en un proceso cínicamente calculado en el tiempo, fabricando una -condena- justo unas 3 semanas antes de un evento electoral”, agregó. Sobre el falló, dijo que apelará.