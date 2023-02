Se está gastando una millonada en cárceles, pero hay negación a la educación: FESPAD

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henri Fino, señaló que en los países de primer mundo no están abriendo centros penitenciarios, sino cerrándolos, pero en El Salvador se gasta una millonada en cárceles cuando hay escuelas con un solo profesor para tres grados. “Estos son contrastes que hacen ver que el rumbo del país no es el adecuado, porque no son dinámicas que no responden a las necesidades del pueblo salvadoreño como la salud y educación, la población se queja que no hay medicamentos en los hospitales, pero según el gobierno tenemos un centro penal de primer mundo”, indicó.

En cadena nacional, el presidente Bukele presentó el Centro de Confinamiento de Terroristas, en el municipio de Tecoluca, San Vicente, el cual albergará a los capturados bajo el Régimen de Excepción.

Los módulos con celdas tienen una alta capacidad para mantener a los reclusos, tendrán que dormir en camarotes de láminas, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas sin salir de estas, está edificado para no permitir las visitas familiares ni conyugales, todos los módulos están vigilados desde lo alto por custodios armados.

A criterio de Fino, en el país nunca ha existido una política de seguridad pública, desde los últimos 30 años hay una práctica represiva del delito, que aunque es un elemento necesario, hay otros importantes como la prevención del delito. Cuando se inauguró el Centro Penal “La Esperanza” era una cárcel modelo, porque en sus instalaciones casi el 40% estaba destinado a talleres, pese a vivir en una dictadura militar

Consideró que el verdadero interés del Régimen de Excepción es la perpetuidad en el poder del presidente, debido a esta medida se han incluido una serie de reformas a la legislación penal, las cuales lo único que han generado es violación de los derechos humanos.

En el país se sabrá si efectivamente las cosas han cambiado en seguridad cuando levanten el Régimen de Excepción y el ejército vuelva a las funciones que le corresponden.

“La gente se siente tranquila porque han disminuido los homicidios, pero las otras expresiones delincuenciales como hurtos y robos han aumentado, no podemos negar que las pandillas han casi desaparecido, sin embargo, esto es el resultado de la militarización de la sociedad, pero la población está consciente de que lamentablemente el control de los territorios los continúa teniendo las pandillas”, recalcó.

El director ejecutivo de FESPAD enfatizó que con el Régimen de Excepción no se ha respetado el debido proceso a los más de 63,000 personas capturadas, ni mucho menos cumplido los estándares internacionales de derechos humanos, pues son privarlos del derecho a una defensa técnica; por ello, es importante volver la vista al penal de Izalco, donde han ocurrido la mayor parte de fallecidos durante esta medida del gobierno.