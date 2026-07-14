Se escuchan varias explosiones en provincias de sur de Irán, según informes

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TEHERÁN/Xinhua

Varias explosiones se escucharon la noche de este lunes en provincias del sur de Irán, informaron medios iraníes.

Se escucharon cuatro explosiones en el este de la ciudad portuaria meridional de Bandar Abbas, indicó la agencia de noticias oficial IRNA.

La agencia de noticias semioficial Tasnim reportó seis explosiones en los distritos sudorientales de Chabahar y Konarak en la provincia de Sistán y Baluchistán, y añadió que fue activado el sistema de defensa antiaérea en Bandar Abbas.

Fuentes locales citadas por Tasnim dijeron que varios buques «infractores» fueron atacados en el estrecho de Ormuz.

No obstante, la agencia de noticias estatal IRIB indicó que, pese a los informes que circulan en redes sociales, esta noche no ocurrió ninguna explosión en Bandar Abbas, los distritos de Sirik y Jask, o las islas meridionales de Hengam, Larak y Qeshm.

Hoy con anterioridad, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán indicó en una declaración que la defensa antiaérea de su división aeroespacial derribó en el sur de Irán dos drones LUCAS pertenecientes a Estados Unidos.

Misiles de crucero iraníes impactan dos buques de EAU en estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron impactados por misiles de crucero en el paso sur del estrecho de Ormuz en aguas territoriales de Omán, lo que provocó la muerte de un miembro de la tripulación y dejó heridos a otros ocho, indicó el Ministerio de Defensa citado este martes por la Agencia de Noticias de Emiratos.

Trump notifica a Congreso reanudación de acciones militares contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso que Estados Unidos reanudó las operaciones militares contra Irán, informó este lunes un medio estadounidense.

La carta de notificación, fechada el viernes, planteó dudas sobre si Trump puede continuar o no con las operaciones militares sin la autorización del Congreso.

El Congreso ordenó a Trump detener la guerra o buscar su aprobación para continuarla, sin embargo, Trump sostiene que él tiene la autoridad para tomar esa decisión.

Hoy con anterioridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en redes sociales que Estados Unidos reanudará el bloqueo naval sobre Irán en el estrecho de Ormuz e impondrá un peaje del 20 por ciento sobre toda la carga enviada a través de la vía marítima estratégica.

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