Lula defiende fortalecer la industria de defensa de Brasil para proteger recursos estratégicos

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SAO PAULO/Xinhua

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la industria nacional de defensa como herramientas para proteger la soberanía del país y sus recursos estratégicos, entre ellos la Amazonia, el petróleo, las reservas de agua dulce, las tierras raras y otros minerales críticos.

Durante la presentación del proyecto de la primera turbina de gas para generación eléctrica impulsada por etanol desarrollada en Brasil, realizada en el Instituto de Aeronáutica y Espacio (IAE), en Sao José dos Campos, estado de Sao Paulo (sureste), Lula da Silva vinculó el avance tecnológico con la necesidad de ampliar las capacidades nacionales de defensa y transformar las riquezas naturales del país en productos de mayor valor agregado.

El mandatario afirmó que Brasil debe superar el modelo de exportación de materias primas y avanzar hacia una economía basada en la innovación, la industrialización y el dominio tecnológico.

«Había observado desde mi primer mandato la fragilidad de Brasil a la hora de hablar de la industria de defensa», señaló.

El presidente sostuvo que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para proteger el territorio, la población y las riquezas nacionales, especialmente la Amazonia, considerada la mayor selva tropical del planeta y una de las principales reservas de biodiversidad, además de los recursos del subsuelo y del lecho marino.

«Si no asumimos la defensa de nuestro país, nadie lo hará. Nadie defenderá nuestro petróleo, la riqueza del fondo del mar ni nuestras tierras raras. El mundo entero está hablando de estos recursos», afirmó.

Lula da Silva destacó que Brasil no pretende impulsar conflictos bélicos, pero necesita contar con capacidades tecnológicas y militares suficientes para garantizar su soberanía.

En ese contexto, el mandatario insistió en que la política de defensa debe estar vinculada al desarrollo industrial y científico.

«Necesitamos tener conciencia de que las Fuerzas Armadas existen para garantizar la soberanía territorial y la defensa de nuestro pueblo. Para eso deben estar preparadas, y por eso estamos discutiendo la industria de defensa», expresó.

El mandatario agregó que «no tiene sentido que un país continental como Brasil no tenga una gran industria de defensa».

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