Francia y España se juegan el primer boleto a la gran final del Mundial 2026

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Este martes inician las semifinales de la Copa del Mundo 2026, con dos series cargadas de historia y antecedentes. Por un lado, Francia y España, dos selecciones de la élite del fútbol mundial; por el otro, Argentina e Inglaterra, la vigente campeona del mundo frente a un conjunto inglés que busca una revancha histórica.

Francia y España darán el pitazo inicial de las semifinales este martes a la 1:00 p.m., en una serie cargada de intensidad al reunir figuras como Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, Kylian Mbappé y Michael Olise. Del otro lado, la Roja intentará imponer su juego con la estrella juvenil Lamine Yamal y una sólida línea defensiva que la ha llevado hasta esta instancia.

Esta llave registra 38 enfrentamientos directos, con 18 victorias para España, 13 para Francia y siete empates. El antecedente más reciente se remonta a junio de 2025, cuando la selección española eliminó a Francia por 5-4 para avanzar a la final de la Liga de Naciones.

Este duelo suma varios antecedentes recientes en competiciones de máxima exigencia, lo que ha alimentado la rivalidad entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial y aumenta la expectativa por un nuevo capítulo entre ambas selecciones.

Francia debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 2-1 sobre Senegal. Luego goleó 3-0 a Irak y cerró la fase de grupos con un triunfo de 4-1 ante Noruega para avanzar a los dieciseisavos de final. En esa instancia eliminó a Suecia por 3-0, después superó 1-0 a Paraguay en octavos y finalmente venció 2-0 a Marruecos para sellar su clasificación a las semifinales.

España, por su parte, tuvo un debut agridulce tras empatar 0-0 con Cabo Verde. Posteriormente goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un triunfo por 1-0 sobre Paraguay. En dieciseisavos eliminó a Austria con marcador de 3-0, en octavos despachó a Portugal por la mínima y en cuartos dejó en el camino a Bélgica tras imponerse 2-1.

España y Francia se enfrentarán este martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo. La Roja buscará disputar su segunda final mundialista, después de conquistar el título en Sudáfrica 2010. Francia, por su parte, intentará convertirse en la tercera selección en disputar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo (2018, 2022 y 2026), un logro que hasta ahora solo han alcanzado Alemania y Brasil.

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