Scouts buscan apoyo para los adultos mayores del Hogar San Vicente de Paúl

El Grupo Scout #1 “Los Intrépidos” ha lanzado una campaña de sensibilización denominada “Un Gesto, Mil Sonrisas”, con el propósito de apoyar al Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, una institución dedicada al cuidado integral de personas mayores en situación de abandono, pobreza o vulnerabilidad.

Según los jóvenes, el objetivo de la campaña es contribuir al bienestar físico y emocional de los residentes del asilo mediante la recolección y entrega de artículos de higiene, insumos médicos básicos y alimentos de uso cotidiano.

Entre los productos que recolectará el Grupo Scout #1 se encuentran: toallitas húmedas, pañales talla L para adultos, desinfectante de piso, detergente en polvo, guantes de látex talla S, café molido, harina Maseca, azúcar, crema para pañalitis, mesa mayo (para curaciones), alicates cortaúñas, alimentos no perecederos y otros artículos que las personas deseen donar de acuerdo con su buena voluntad y espíritu de servicio.

Los scouts también buscan sensibilizar a la comunidad sobre las necesidades del asilo y la importancia de apoyar a los adultos mayores, al tiempo que fortalecen el compromiso social de la juventud scout mediante acciones concretas de servicio. Como parte de la iniciativa, los jóvenes realizarán una jornada de visita, acompañamiento y entrega de donativos para compartir tiempo con los residentes y expresar su agradecimiento.

El Movimiento Scout promueve el desarrollo integral de sus miembros a través de la formación en valores y el servicio comunitario. En este sentido, los proyectos sociales como “Un Gesto, Mil Sonrisas” contribuyen a fortalecer rasgos de la personalidad como el carácter, entendido como la capacidad de alcanzar resultados y asumir la responsabilidad del propio desarrollo; la afectividad, que impulsa a servir a los demás sin esperar recompensa; y la sociabilidad, que motiva a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

Estas experiencias, además, favorecen la construcción de un proyecto de vida basado en los principios de la Ley y la Promesa Scout.

La entrega de los donativos se realizará el 9 de noviembre. Las personas interesadas pueden llevar sus aportes a la sede del grupo scout, ubicada en calle El Progreso #2711, San Salvador, o coordinar entregas en puntos específicos al número 7435-9993.

El Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, fundado por la Congregación de las Hijas de la Caridad, lleva décadas ofreciendo atención médica básica, alimentación, acompañamiento espiritual y un entorno digno a quienes han entregado su vida a la sociedad y hoy enfrentan la vejez sin redes familiares. Inspirado en el legado de San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad, el hogar se ha convertido en un faro de esperanza para decenas de residentes que encuentran allí no solo cuidados físicos, sino también afecto, escucha y respeto.

