Sánchez Cerén insta a las comunidades a trabajar de la mano con el Gobierno

El Festival del Buen Vivir y Gobernado con la Gente llegó a una de las comunidades históricas del país, ubicada al norte del departamento de Chalatenango, se trata de Guarjila, una zona repoblada luego del conflicto armado que afectó al país por 12 años.

En este lugar el Presidente de la República, acompañado de la Primera Dama Margarita Villalta de Sánchez, anunció una serie de acciones a favor de la población.

Funcionarios de Gobierno también acompañaron al Mandatario para brindar los servicios de salud, educación, o anunciar programas de emprededurismo, paquetes agrícolas y subsidios al gas propano. Programas sociales implementados por el Gobierno en funciones. En su visita, el Presidente sostuvo una reunión con alcaldes de la zona, también estuvieron representadas directivas comunales y Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO).

“Hemos conversado sobre el desarrollo que ustedes quieren continuar, también sobre el tema de la educación, la salud, la necesidad de mejorar las carreteras, las calles, sobre la aspiración que tienen los jóvenes de generar empleos, de tener una educación de alta calidad y que sus espacios y sus centros educativos tengan mejores condiciones”, explicó el Jefe de Estado ante los pobladores de Guarjila.

El Mandatario aseguró que se dialogó sobre la necesidad de algunos municipios del servicio de agua potable o conexiones de energía eléctrica. Temas prioritarios para el Gobierno.

“En esa reunión hablamos sobre cómo desarrollar más esta zona, como una zona turística, porque si ustedes tienen mujeres emprendedoras y jóvenes emprendedores, y si hay turismo hay comercio y hay posibilidades de generación de ingresos”, acotó.

En su recorrido por Guarjila, el Mandatario, junto a la Primera Dama, visitó la sala de espera materna, a quienes entregó insumos de primera necesidad para mejorar la atención a las mujeres embarazadas.

Sánchez Cerén destacó que no ha existido mortalidad materna en 20 años en Guarjila. “En 20 años no ha fallecido nadie por tener un parto, y más de 15 años que no existe mortalidad infantil, todos los niños nacen vivos acá en este municipio y se debe a este sistema de salud”, dijo.

El Presidente destacó la labor de Victoria Alemán, ciudadana alemana que apoyó el tema de la salud durante el conflicto armado en Guarjila Chalatenango. Además, honró la memoria de Jon Cortina, sacerdote jesuita que dedicó su vida a la búsqueda de niños y niñas desaparecidos.

“Cómo no recordar a nuestro hermano que tanto hizo por este espacio que se llama Guarjila, que aun en los momentos más difíciles él estuvo siempre aquí, al padre Jon Cortina, un fuerte reconocimiento y un homenaje en este día por lo que ha logrado sembrar aquí en este municipio”, agregó.

El Estadista recalcó que el pueblo de Guarjila es una zona de paz y unidad de las familias, como también de las comunidades, situación que les permitirá fortalecer las nuevas acciones que serán propuestas para el desarrollo social.

“Ahora tenemos nuevos retos, nuevas oportunidades, pero con ustedes vamos a salir siempre adelante, por muy difíciles que sean los retos, por muy complicados que sean los problemas que se nos presenten, pero enfrentándolos como ustedes los enfrentan vamos a seguir siempre adelante. Gobierno central, gobierno municipal, tenemos que trabajar unidos y juntos trabajar y trabajar por ustedes, para la salud, para la educación, para mejorar la vida de ustedes”, dijo.

Finalmente, los titulares de entidades de Gobierno anunciaron a la ciudadanía las acciones que realizarán para dar cumplimiento al compromiso del Mandatario con la comunidad.

Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas (MOP), informó que se pavimentarán las calles de Guarjila. Asimismo, se entregará el puente sobre el río Motochico, que fue dañado por las tormentas en 2017, este será habilitado totalmente en octubre.

Mientras que Felipe Rivas, presidente de ANDA, informó a las comunidades de Guarjila que iniciará el equipamiento de uno de los pozos en el río Tamulasco, lo cual permitirá abastecer al casco urbano de Chalatenango. Además, se rehabilitará otro pozo en El Amate, y nuevas conexiones en El Paraíso y La Palma.