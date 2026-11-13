San Salvador se adelanta en la serie final ante Salvadoreñas en la LMBF

Redacción Deportes

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El Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández activó las noches de baloncesto con el primer partido entre San Salvador y Salvadoreñas, correspondiente a la serie final del torneo Clausura 2026 de la Liga Mayor de Baloncesto Femenino.

En la duela, San Salvador se impuso 67-61 a Salvadoreñas y tomó ventaja en la serie final programada al mejor de tres partidos.

Las capitalinas también ampliaron su racha a 15 partidos invictas y solventaron el primer compromiso con un buen despliegue técnico y táctico.

La cubana Arlenys Romero aportó 23 puntos y fue una de las jugadoras destacadas del encuentro que dejó a las capitalinas a un paso del tetracampeonato. También marcó diferencia Anisleidy Galindo con un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes.

Por el equipo Salvadoreñas destacó la estadounidense Donasja Scott con 22 puntos y 21 rebotes que mantuvieron a las subcampeonas en la pelea.

El primer período fue parejo y cerró con un empate a 15 puntos, aunque Salvadoreñas logró ponerse en ventaja en algunos tramos. En el segundo episodio, San Salvador mantuvo una ventaja de hasta 7 puntos, pero Salvadoreñas logró mantenerse cerca.

Un triple de Elisa Domínguez y una canasta de Adriana Rivas le permitieron a las capitalinas irse al descanso con una ventaja de 6 puntos y marcador de 39-33.

Fue el único cuarto en el que las dirigidas por Rainel Panfet lograron anotar 24 puntos, mientras que los otros episodios fueron parejos.

Las capitalinas encararon los últimos dos minutos de juego con una ventaja de 10 puntos que su rival solo pudo reducir a seis unidades.

El segundo partido de la serie final se disputará hoy viernes 13 de noviembre en el mismo escenario deportivo.

Este fue el primer juego de Liga Mayor de Baloncesto Femenino que se disputó en el Palacio de los Deportes desde la creación de esta competencia hace 11 años y permitió que el balón volviera a rebotar en este escenario.

Los aficionados vivieron una noche deportiva en un escenario que fue remodelado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.