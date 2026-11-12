Sevilla: el talismán que podría llevar a Pedro Sánchez una vez más al Palacio de la Moncloa

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

El Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla ha sido el punto de encuentro entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez y sus simpatizantes para iniciar su campaña electoral, la que arranca a las 00:00 horas de este viernes 13. El mandatario y candidato ha llegado de la mano de su esposa Begoña Gómez, quienes han sido recibidos ente abrazos y aplausos.

Con miras a la búsqueda del voto que le podría dar nuevamente la victoria el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales, Sánchez se ha colocado la camiseta roja con mensajes de campaña electoral.

Los simpatizantes al partido se dieron cita cerca de las 17:00 horas, con banderas alusivas al PSOE. Entre los mensajes que estacaron en la pantalla están: La fuerza de la gente y la fuerza de las mujeres, lemas que estarán dando fuerza a la campaña durante los próximos 15 días.



Los miembros del Partido Socialista Obrero Español, han acompañado a Sánchez en este acto electoral. Esta es la provincia española que en años anteriores se ha convertido en el bastion más importante de los comicios generales.

Javier Fernández, secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación de Sevilla, apuntó que el inicio de campaña en un primer momento estaba planificada a realizarse en el barrio de Pino Montano, pero que el PP no se los permitió.

Externó que hay que avanzar en igualdad, y lamenta que la derecha monte una campaña de desprestigio. Recordó que el accidente de Urda, Adamuz, les ha roto el alma, por lo de ganar los comicios trabajarán con fuerza para el bienestar de quienes habiten en el territorio español.

Sánchez está en el poder desde el 2018, luego de una moción de censura a Mariano Rajoy. Militantes de PSOE han indicado previo a este acto que será «un gran mitin»; en el se estimó la asistencia de 3,000 personas.

Sevilla, ha resaltado ser una de las máximas provincia socialista, por lo que el PSOE considera que nuevamente va a demostrar lo que significa iniciar esta campaña en las tierras del arte flamenco.

Begoña Gómez, quién se dirigió al público,expresó que durante los últimos señalamientos a los que ella se ha tenido que enfrentar ha recibido el apoyo de mujeres de diversos continentes. Por lo que hoy en este acto de campaña, se ha comprometido a seguir acompañando a las mujeres españolas, para que no sean víctima de acoso.

«No estás sola», son las expresiones que las simpatizantes le han expresado a Begoña. «Estamos cansados que personas mal habladas nos estén juzgando, nosotras ya decidimos nuestro camino, pese a quien le pese», comentó.



María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A ha encabezado este mitin, quien también se ha acuerpado de los candidatos socialistas al Congreso y al Senado por las ocho provincias de Andalucía, así, como de las direcciones provinciales del PSOE-A, además de la presencia del Grupo Parlamentario Socialista andaluz.

Montero, comentó en su participación, que avanzarán, como hizo el Quijote. Que defenderán la dignificación laboral, que trabajarán de la mano con UGT y Comisiones Obreras.

«No vamos a permitir que nos retrocedan, en el gobierno de Sánchez las pensiones se van a revalorizar cada año, porque es tema de justicia», recalcó.

Para Montero, la dignificación de la democracia no está completa sino se puede participar en su totalidad. Por lo que se comprometen, a reforzar y mejorar las condiciones de trabajo en apoyo a las mujeres.

«Somos un gobierno que ha dejado claro que las mujeres estamos protegidas, hemos aprobado los contratos de paridad, los hombres también tienen el mismo talento de las mujeres» señaló.

Asimismo, recalcó que seguirán defendiendo el tema de los salarios, porque es justo que el pueblo se levanta, y pueda vivir con una pensión digna. Por lo que llamó a los presentes a defender el voto presidencial.

Durante la últimas semanas, el gobierno de Sánchez ha recibido duros señalamientos, por los accidentes ferroviarios, el último ocurrido en Urda, Toledo que dejó más de 60 víctimas fallecidas.

Sevilla para Sánchez es el punto cero, donde pone nuevamente la esperanza de una victoria triunfal que lo llevaría a un nuevo periodo presidencial. En 2023 la ciudad hispalense reportó ser una de las fuerzas más votadas, dónde alcanzó cinco diputados. Es de recordar que el PSOE ha victoriado todas las generales desde 1982, en Sevilla.

«Somos un país de esperanza, hemos logrado que más de un millón de jóvenes se estén formando, somos un un gobierno que cuando llegó, bajó el 30% de la energía, más que el precio que se paga en Alemania», señaló Sánchez.

Sánchez gregó que desde el Ejecutivo se ha invertido cerca de 260,000, 000 millones de euros en becas para estudiantes.

«No hace falta ser pensionista, para salir a las calles, no hace falta ser gay, para defender la libertad sindical, no hace falta ser sindicalista para reivindicar el trabajo», reafirmó el candidato.

Sostuvo que ser feminista, es no recortar el derecho de las mujeres, por lo que se refirió a qué al llegar nuevamente al Ejecutivo se blindarán la revalorización de las pensiones, «y si nos insultan que nos insulten, porque hemos increnentado el salario mínimo, la ley de paridad, y mejores condiciones para los españoles».

Sánchez realizó una precampaña en el municipio de Dos Hermanas, como forma estratégica, el tema de la vivienda ha sido uno de los enfocados en este mitin. Hay que recordar que este miércoles 11 de noviembre se llevó a cabo la huelga general, en diversas provincias españolas para exigir una vivienda de digna.

Por último, el candidato llamó a los asistentes a salir de sus casas y a votar con fuerza, así como también lo ha hecho el Papa León XIV.

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