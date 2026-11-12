Organizaciones sindicales denuncian persistencia de hostigamiento contra dirigente exiliado Erick Zelaya

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Redacción Nacionales

#DiarioCoLatino

Tres organizaciones del movimiento sindical salvadoreño denunciaron públicamente una nueva serie de actos de intimidación y vigilancia dirigidos contra el entorno cercano del dirigente sindical y defensor de derechos laborales Erick Zelaya, quien abandonó El Salvador en abril de 2026 por temor a represalias contra su integridad física y la de su familia.

Erick Zelaya, también es un articulista de Diario Co Latino, por lo que también podría tratarse de una afectación a la libertad de expresión.

A través de un pronunciamiento conjunto emitido el 11 de noviembre, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) señalaron que, lejos de detenerse tras su salida del país, el acoso se ha trasladado hacia personas vinculadas con el líder gremial.

De acuerdo con el comunicado, durante octubre de 2026 se registraron visitas de individuos identificados o percibidos como agentes policiales en viviendas relacionadas con allegados de Zelaya, donde preguntaron por su paradero. Las gremiales indicaron que, por razones de seguridad y para resguardar a las personas afectadas, se reservan mayores detalles sobre los lugares y las identidades de quienes recibieron dichas visitas.

Antecedentes y señalamientos ante la OIT

Las organizaciones sostienen que los incidentes recientes forman parte de una cadena previa de seguimiento, presencia policial en las inmediaciones de la residencia de Zelaya y mensajes de advertencia orientados a frenar sus denuncias sobre vulneraciones a los derechos laborales y sindicales.

Asimismo, el bloque sindical expresó inquietud por las declaraciones públicas del ministro de Trabajo, Rolando Castro, respecto a las comunicaciones remitidas por los sindicatos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular aquellas vinculadas con la propuesta de modificación de la jornada laboral en el país. Según las agrupaciones, los señalamientos desde instancias oficiales estigmatizan a quienes acuden a mecanismos internacionales de supervisión.

«La presentación de comunicaciones ante la OIT constituye un ejercicio legítimo de defensa de los derechos laborales y no debe convertirse en motivo de señalamiento, intimidación o represalia».

Cuestionamientos judiciales y exigencias

Otro punto destacado en la denuncia es el requerimiento de comparecencia personal emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para el retiro de un expediente, a pesar de que los representantes legales del sindicalista ya cuentan con autorización formal para gestionar el trámite. Las entidades firmantes advirtieron que los procedimientos judiciales no deben emplearse para exponer o poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos.

Ante este panorama, la UNT y el MDCT demandaron al Estado salvadoreño una investigación independiente que deduzca responsabilidades y garantice la integridad del círculo cercano de Zelaya. De igual forma, solicitaron la intervención inmediata de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para dictar medidas de protección, e instaron a la OIT y a las relatorías especiales de Naciones Unidas a dar seguimiento urgente al caso.

Hechos relevantes:

▪ Salida del país: Erick Zelaya dejó El Salvador en abril de 2026 tras denunciar vigilancia y advertencias contra su labor sindical.

▪ Nuevos incidentes: En octubre de 2026 se reportaron visitas de presuntos agentes policiales a viviendas de personas de su entorno cercano.

▪ Peticiones clave: Investigación estatal, medidas cautelares de la PDDH y seguimiento internacional por parte de la OIT y la ONU.

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