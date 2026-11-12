Periodistas cuestionan uso del régimen de excepción y advierten persecución política en caso de Zavala

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El uso para distintos propósitos del régimen de excepción, el despliegue de fuerzas militares salvadoreñas en Haití y la condena de 15 años de prisión contra el defensor de derechos humanos Fidel Zavala fueron algunos de los temas cuestionados por los periodistas Leonel Herrera y Francisco Valencia, durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán.

Régimen de excepción como mecanismo de control

Uno de los primero puntos de la conversación fue una declaración de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien defendió la intervención de las autoridades bajo el régimen de excepción ante denuncias de violencia contra las mujeres, incluso, cuando estas sean realizadas por vecinos que escuchan agresiones dentro de una vivienda. “El régimen de Excepción ya no es solo contra las pandillas”, afirmó la ministra.

Para Leonel Herrera, la declaración confirma los cuestionamientos que distintos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos han planteado sobre la utilización del Régimen de Excepción.

El periodista sostuvo que el régimen de excepción ha dejado de funcionar exclusivamente como una herramienta para combatir a las pandillas y se ha convertido en un marco que permite al Gobierno actuar en diferentes situaciones, incluso, en casos que no tienen relación con estructuras criminales.

A su juicio, esta situación evidencia que la medida también puede utilizarse para procesar casos de persecución política, generar temor entre la población y limitar el ejercicio de derechos ciudadanos.

Herrera recordó que organizaciones sociales han denunciado capturas originadas por señalamientos personales, conflictos entre vecinos o acusaciones que posteriormente no logran sustentarse. En ese escenario, advirtió que una denuncia puede convertirse en el punto de partida de una detención prolongada, sin que necesariamente existan pruebas suficientes de vinculación con estructuras criminales.

Herrera señaló que el Gobierno tampoco ha desarrollado políticas suficientes de protección para las mujeres, por lo que consideró necesario diferenciar la legítima denuncia de la violencia de género de la utilización de una medida excepcional que restringe garantías constitucionales.

Operación militar en Haití bajo cuestionamientos

Otro de los temas abordados fue el envío de efectivos militares salvadoreños a Haití, en una operación presentada por el presidente Bukele como una acción para combatir estructuras criminales y localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos.

Francisco Valencia cuestionó que el despliegue se realice sin que exista suficiente información pública sobre sus objetivos, las condiciones de coordinación con las autoridades haitianas y los mecanismos de supervisión internacional.

El periodista consideró que la intervención excede una operación puntual de rescate y puede interpretarse como una incursión militar unilateral en territorio extranjero.

Por su parte, Herrera señaló que existen dudas sobre la coordinación de la operación con los mecanismos internacionales establecidos para atender la crisis de seguridad haitiana. En particular, cuestionó que el Gobierno salvadoreño esté desarrollando acciones que, por su naturaleza, deberían contar con mecanismos claros de coordinación y respaldo institucional.

Valencia coincidió en que el despliegue tiene un fuerte componente propagandístico y sostuvo que el Gobierno busca proyectar la imagen de Bukele como un mandatario capaz de imponer orden más allá de las fronteras salvadoreñas.

Ambos periodistas cuestionaron, además, la falta de información sobre los cuatro aerotécnicos desaparecidos. Señalaron que, pese al despliegue militar, no se han ofrecido explicaciones suficientes sobre sus identidades, sus familias y los avances concretos de las labores de localización.

Herrera advirtió que, mientras la información oficial es limitada, circulan versiones que no han sido confirmadas, por lo que llamó a evitar especulaciones y exigir datos verificables.

También cuestionó el costo económico de la operación. Durante el programa se mencionó que, según estimaciones de expertos citadas por los comunicadores, el despliegue podría representar entre tres y cinco millones de dólares mensuales, recursos que, señalaron, podrían destinarse a necesidades urgentes de la población salvadoreña.

Los periodistas retomaron las advertencias de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre los riesgos de las operaciones militares en zonas densamente pobladas. Valencia recordó que el uso de artillería y ataques contra instalaciones donde presuntamente operan grupos armados puede provocar daños a civiles y viviendas.

Condena de Fidel Zavala genera cuestionamientos

La condena de 15 años de prisión contra Fidel Zavala, defensor de derechos humanos, también generó fuertes cuestionamientos durante la entrevista.

Herrera consideró desproporcionada la sentencia, especialmente por tratarse de un caso relacionado con una supuesta estafa de aproximadamente 4,025 dólares. El periodista sostuvo que existen interrogantes jurídicas sobre la reapertura del proceso, debido a que Zavala ya había sido absuelto anteriormente.

Asimismo, citó los argumentos del abogado Jaime Ramírez Ortega, quien ha señalado que los conflictos relacionados con deudas e incumplimientos contractuales corresponden al ámbito civil y mercantil, no necesariamente al penal.

Pero Herrera planteó que detrás del proceso también podría existir un componente de persecución por las denuncias que Zavala realizó sobre presuntas torturas y muertes dentro de los centros penitenciarios.

Según explicó, durante su permanencia en prisión, Zavala habría presenciado hechos de violencia contra personas privadas de libertad y posteriormente decidió denunciarlos públicamente, además de incorporarse a labores de defensa de derechos humanos.

El periodista sostuvo que estas denuncias pudieron convertirlo en una figura incómoda para las autoridades, debido a su conocimiento de presuntas violaciones cometidas en el contexto del régimen de excepción.

Valencia coincidió en que las denuncias de Zavala sobre las condiciones penitenciarias afectaron la imagen gubernamental y recordó los señalamientos de organizaciones humanitarias sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal.

Ambos comunicadores también cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial y señalaron la necesidad de investigar las actuaciones de jueces y magistrados en procesos relacionados con defensores de derechos humanos.

Al cierre de la conversación, los periodistas consideraron que la ciudadanía debe prestar atención a estas situaciones, pues sus consecuencias no se limitan al ámbito nacional, sino que también pueden comprometer la relación de El Salvador con otros países y el respeto a los derechos humanos en la región.

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