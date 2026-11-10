Goleadas de Tecla y Alianza dejan a un paso el cierre de clasificación en Liga Femenina

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Liga Femenina está a un paso de confirmar a las seis clasificadas a la siguiente fase del torneo Apertura 2026, luego de la decimonovena jornada donde Tecla extendió su jerarquía ante Firpo con goleada y Alianza no perdonó al Águila.

En la última fecha hubo victoria tigrilla con el 3-1 de FAS sobre el Fuerte San Francisco. Una de las golpeadoras del Apertura, Destiny Davis, volvió a ser figura de las santanecas al marcar doblete para alargar su jerarquía de goleó en el Apertura. Además, María Acosta sumó un tanto para los tres tantos de Santa Ana.

Platense volvió a sumar de a tres tras derrotar 4-2 a Cacahuatique. Damaris Quelez, Francisca González, Yaneth Sotelo y Oneydi Cuellar fueron las goleadoras del cuadro de Zacatecoluca ante un cuadro cafetero que no pudo igualar a las locales para empatar.

Inter Tecla protagonizó una de las goleadas más abultadas de la jornada, luego de vencer 9-0 a Firpo. Las verdes alcanzaron un marcador de 6-0 en la primera parte del encuentro y sumaron tres tantos más en el segundo tramo para la victoria de nueve goles ante el cuadro pampero de Usulután.

Inca Aruba sumó su cuarta victoria en el torneo y lo hizo a costa de Isidro Metapán. Las arubeñas del cuadro benjamín se hicieron de los tres puntos de la fecha al derrotar 2-1 a las de occidente, un resultado que las visitantes tuvieron para empatar pero que sobre el tiempo reglamentario dictó la victoria para el combinado local.

Municipal Limeño y Atlético Balboa sellaron el único empate de la jornada. Rosalinda Alvarez fue la figura del primer tanto que le dió la ventaja al equipo de Santa Rosa de Lima, un resultado que se mantuvo hasta los 85′, cuando la jugadora Odalis dorsal #5 de Balboa convirtió el 1-1 del empate.

Alianza le puso su nombre a la goleada de la jornada tras imponerse 11-0 ante las emplumadas de Águila. Las blancas cerraron el primer tiempo con una manita de goles para complementar la goleada en el segundo tramo del encuentro y darle los tres puntos al cuadro capitalino que terminó tercero de la tabla.

Finalizó la jornada 19 del torneo Apertura 2026 en la Liga Femenina con Inter Tecla sin bajarse de la primera posición de la tabla con 54 unidades hasta la fecha, con 18 victorias y una sola derrota. Mientras que, FAS, escolta en la segunda posición continúa su camino con 52 puntos, 17 victorias, una derrota y un empate.

Platense, actualmente en la sexta posición, buscará la victoria en la próxima jornada para confirmar su participación en la siguiente fase del Apertura.

La liga femenina conoce a 5 de 6 clasificadas a la siguiente ronda de cara a las últimas jornadas, lista encabezada por Tecla, FAS, Alianza, Fuerte y Cacahuatique, que durante el torneo lucharon para hacerse de un lugar en la siguiente ronda del torneo salvadoreño donde solo un equipo podrá coronarse con el título del campeonato.

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