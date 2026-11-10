Crear empleos es prioridad de la política, dice el Papa en Argentina

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Buenos Aires/Prensa Latina

«El acceso al trabajo debe ser prioridad en las políticas públicas”, manifestó este lunes el papa León XIV ante empresarios, sindicalistas y trabajadores en un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Su exhortación resonó como dulce melodía en los cientos de miles de argentinos que perdieron sus empleos en los casi tres años de políticas neoliberales impulsadas por el actual gobierno, y se convirtió en lema de los sindicatos que los defienden.

En su discurso de marcado contenido social y político, aseguró que negarle el trabajo a una persona es «herir gravemente su dignidad» y su capacidad de aportar a la sociedad. También destacó que «el bien común exige superar el individualismo», conceptos que generaron aplausos en los presentes.

León XIV reflexionó sobre el valor del trabajo, la dignidad de las personas y los desafíos que atraviesa el mundo laboral. Durante su discurso, señaló que el desempleo es “un auténtico drama” porque no solo priva a las personas de ingresos, sino que también afecta su dignidad y las excluye de la vida social.

Además, alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial, que no debe ponerse por encima del humano y la automatización desregulada que puede afectar los puestos de trabajo. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, aseveró.

León XIV también se refirió al papel de los empresarios, los sindicatos y los movimientos populares. Reivindicó la función de las organizaciones gremiales en la defensa de los trabajadores, aunque les pidió prestar especial atención a los sectores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

Además, destacó las demandas de “tierra, techo y trabajo” y reclamó que la actividad empresarial tenga como prioridad el bien común y no solamente el beneficio económico.

Por último, convocó a construir una Argentina unida, capaz de superar la polarización mediante el diálogo, la solidaridad y la justicia social. En ese sentido, llamó a poner “al ser humano en el centro de nuestras decisiones” y propuso recuperar una cultura del encuentro para afrontar los cambios económicos, sociales y tecnológicos.

“Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta”, alertó.

También, en un mensaje de paz, el Papa instó a “no destruir con nuestras manos el jardín que el Creador nos dejó”, y convocó a “construir un futuro mejor para todos”.

Después se trasladó al Palacio San Martín donde fue recibido por el canciller Pablo Quirno para un encuentro con líderes del clero argentino. Luego de la misa que terminó pasado el mediodía, el Sumo Pontífice recibió a cinco víctimas de abuso sexual por representantes de la Iglesia a quienes escuchó y bendijo.

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