Trump admite que su dura política migratoria afectó los resultados republicanos

Compartir

WASHINGTON/Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una inédita autocrítica sobre los resultados de las elecciones de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre. En una entrevista concedida a la cadena CBS, el mandatario reconoció que la severidad de su postura en materia migratoria y las deportaciones masivas perjudicaron el desempeño del Partido Republicano, contribuyendo a la pérdida del control legislativo a manos del Partido Demócrata.

Al ser cuestionado explícitamente sobre si los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el endurecimiento de los controles fronterizos habían excedido los límites tolerables para el electorado, Trump admitió la posibilidad con una franqueza inusual:

«Creo que pudo haber sido demasiado dura, sí. Eso me perjudicó y perjudicó a nuestros candidatos en las urnas.»

Los datos de los comicios confirman un importante cambio de tendencia respecto a la contienda presidencial de 2024. El electorado hispano, un segmento estratégico donde los republicanos habían logrado avances significativos en comicios previos, mostró un retroceso notorio. En condados clave a lo largo de la frontera en Texas y en distritos urbanos de Florida como Miami-Dade, el respaldo republicano descendió drásticamente, desplazando distritos antes seguros hacia el bando demócrata.

Analistas políticos destacan que las redadas en centros de trabajo y la constante retórica divisiva pasaron una alta factura electoral. Incluso, en comunidades agrícolas y ganaderas del suroeste de Kansas, donde las industrias locales sufrieron disrupciones operativas debido a las deportaciones masivas, se registró un distanciamiento evidente del voto conservador habitual.

Ante el nuevo escenario político en el que la oposición demócrata asumirá la mayoría en el Congreso a partir de enero, el presidente expresó su disposición a buscar consensos legislativos en materia migratoria. No obstante, este giro discursivo ha generado reacciones mixtas dentro del ala más conservadora de su propia agrupación política, mientras que la oposición califica la declaración como un reconocimiento tardío del costo social y político de sus medidas.

Algunos analista esperan que el Partido Demócrata cumpla una pormesa que viene cargando de años de buscarle una salidad definitiva al tema de la migración irregular, y hoy que Trump, da visos de buscar consensos en el Congreso y el Senado, debe aprovecharse, más allá de que el mandatario estadounidense lo haga con fines elecctorales para dentro de dos años, cuando se vaya a las urnas nuevamente, pero esta vez para elegir presidente o presidenta de la gran nación del norte.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...