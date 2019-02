“SAN SALVADOR HA VUELTO A SER LO QUE FUE ANTES”

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

354

Sí, nuestra ortografía se nutre o se relaja con los que se escribe en las “redes”. La expresión que he puesto como título a estas pláticas sobre ortografía la he tomado de un periódico digital. Hay que hacer la salvedad que los periódicos digitales son los que menos errores cometen, pero se les escapa uno que otro. Esta vez me atrajo el título del escrito y… casi al final de la cláusula decía así: “”…la alcaldía de San Salvador ha vuelto ha ser lo que fue antes”

El verbo HABER es en el idioma un pilar, sosten importante y todos los que hablamos el idioma este debemos respetarlo, es decir “saberlo usar”

La conjugación de los verbos es importante conocerla, al menos, creo, en estos tiempos tan mecanizados, debiera estar al alcance de gentes del mundo trabajador activo donde las relaciones interpersonales son imprescindibles.

Al conversar oralmente muchas veces se escapa a algunos expresiones como:

Anantes pude estar ahí

Qué es anantes. Casi estoy segura que se trata de un arcaísmo. No está en el Quijote. Tal vez en La Celestina. Es posible y lo deduzco después de haberlo buscado en diccionarios y obras de XV yXVI. Que en la época colonial hubo una tal confusión con las lenguas nativas y la extranjera, el Castellano que posiblemente sea una composición de

Apenas que en español tiene varias acepciones pero que se ve claro que PENA es dolor, sufrimiento y que apenas pues. Yo sigo oyendo a una persona de un nivel académico alto decirme por ejemplo.

—¿Y usted cree que me salió fácil traducir el librito al inglés?… Anantes pude en tan poco tiempo salirle con esto.

—Estoy segura que está bien hecha la traducción. Gracias, doctora.