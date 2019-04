San Romero, un ejemplo de misericordia

@DiarioCoLatino

El modelo de Jesús misericordioso, es lo que los fieles deben practicar en su vida y en especial en este tiempo de cuaresma, pidió el padre Fredy Sandoval, durante la homilía en la Comunidad la Cripta de Monseñor Romero.

El religioso recordó como Monseñor Romero en 1980, relacionó la misión de la iglesia como la de liberación de la persona del mal y el paso a una transformación “que trasciende”.

“Romero es un ejemplo de misericordia, él denunció a los pecadores, a los políticos, a los ricos, a los delincuentes, incluso al presidente de Estados Unidos que estaba apoyando la guerra civil en el país, exhortándolo a buscar mecanismos de paz. Asimismo, mostró bondad con las víctimas del conflicto. Muchos se quedan viendo al pecador y no ven al acusador o a “los acusadores”, manifestó previo a la misa en la cripta de catedral metropolitana, este fin de semana.

El sacerdote Sandoval, manifestó que el modelo de misericordia es válido en la actualidad, tiempo en que se tiene criminalidad, delincuencia y corrupción.

“Romero y Jesús tampoco dijeron que el pecado no existía, pero no nos quedemos solo en la pena y culpa. Las víctimas del pecado estructural deben convertirse, pero los poderosos de este país no se sienten invitados”, criticó el prelado católico.

“Han saqueado los erarios públicos, deben recapacitar, deben ir más allá de la ley”, exhortó.

El sacerdote agregó que deben ser actualizadas las leyes en beneficio de la persona humana, en especial por las víctimas de violencia y represión.

“Creo que es el cambio estructural que Romero nos relega para este tiempo”, concluyó.