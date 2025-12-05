San Mbappé en San Mamés: Real Madrid se redime

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Después de la victoria del Barcelona al Atlético Madrid, sólo la genialidad de Kylian Mbappé podía salvar al Real Madrid y lo hizo, con dos dianas de lujo y una asistencia.

Hoy todo el mundo habla de San Mbappé en San Mamés, el mítico estadio del Athletic de Bilbao, donde el francés plantó bandera, anotó dos golazos a la distancia y asistió a su compatriota Eduardo Camavinga para el triunfo 3-0 en tierras vascas.

Son ya 14 goles de Mbappé en 14 jornadas, más nueve en la Liga de Campeones de Europa. Momento sublime del jugador parisino, probablemente en la actualidad el mejor del mundo.

Un alivio enorme para el cuestionado técnico Xabi Alonso, que arrastraba tres empates en LaLiga de Fútbol de España y una derrota en Champions contra el Livepool.

No puede hablarse de maquillaje, porque esta vez la “casa blanca” hizo valer el poderío de sus jugadores y logró, al menos, no distanciarse del líder azulgrana, que batió sin apelativos al Atleti 3-1.

Los dos partidos son de adelanto, porque son los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España en enero próximo.

El caso es que tras un enérgico comienzo, con remate de Kiki detenido por el guardameta Unai Simón, el delantero galo probó otra vez y a los siete minutos disparaba un cañonazo inalcanzable para el 1-0.

Llegaría el tanto de cabeza de Camavinga a los 42 y luego, otro disparo potente de Mbappé para sellar el 3-0 a los 59.

Respiro profundo de los merengues, cuando regresan a casa al Santiago Bernabéu el domingo y luego, en Champions League, a un choque de trenes con el Manchester City en el mismo escenario.

Tampoco puede quejarse el entrenador alemán Hansi Flick, con una vuelta triunfal a la cancha del brasileño Raphinha, con un gol y mucha energía, además de una ligera mejoría del talentoso Lamine Yamal, y la eficacia de Dani Olmo y Ferrán Torres, autores de las otras dos dianas.

Frenazo para las huestes de Diego Simeone, con la interrupción de su racha de seis victorias en el torneo español y ahora, en el horizonte cercano este sábado, al también tocado Athletic de Bilbao en San Mamés.

Más discreto, pero muy eficiente, el Villarreal enfrenta al rocoso Getafe con el objetivo de seguir en tercer puesto de LaLiga, aunque dolido por el mal desempeño en Champions.

