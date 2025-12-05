Por novena vez Flamengo se convierte en campeón brasileño de fútbol

Brasilia/Prensa Latina

El popular club brasileño de fútbol Flamengo alzó hoy por novena vez en su historia el trofeo de campeón del llamado torneo Brasileirão (de Liga), al derrotar 1-0 a Ceará en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

La diana fue firmada por Samuel Lino en el minuto 36 del primer tiempo.

En una jugada por la izquierda, el delantero recibió el balón y se lo pasó al colombiano Jorge Carrascal, quien al ver su carrera se lo habilitó y Lino aprovechó su velocidad para batir al portero Bruno Ferreira.

La exclamación de gol enloqueció a más de 73 mil aficionados que no pararon de cantar y agitar banderas en el legendario recinto deportivo.

El apodado Fla solo necesitaba una victoria para levantar la copa, pues tenía una ventaja de cinco puntos sobre el Palmeiras (que venció al Atlético Mineiro).

Aunque falta una jornada, el también llamado Rubro-Negro suma 78 puntos, con 23 victorias, nueve empates y cinco derrotas.

Hasta la fecha, registra además 75 goles y recibió 24, con una increíble diferencia de 51.

Por lo tanto, es el equipo con más triunfos, menos fracasos, más goles a favor y menos en contra.

Con esto, Flamengo, que ya ganó el Campeonato Carioca y fue cuatro veces campeón de la Libertadores (recientemente se bebió el cáliz en 2025), suma su noveno campeonato brasileño de la historia.

El equipo abrazó el Brasileirão en 1980, 1981, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 y 2025.

