Sampaoli no duda: Messi es “el único titular de Argentina”

Buenos Aires/dpa

El seleccionador argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, le otorgó hoy la máxima importancia en su equipo al astro Lionel Messi, a quien consideró “el único titular” del plantel y el punto de partida del juego con el que espera lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“El único titular de la selección es Messi. El resto será evaluado y analizado comparativamente de acuerdo a las necesidades de cada partido. No hay un nombre propio que tenga privilegio sobre otros, pero teniendo al mejor jugador del mundo a partir de él nace el equipo”, dijo Sampaoli.

En una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Sampaoli dijo que tiene “un diálogo fluido” con Messi y que intercambia en forma “constante” mensajes con la estrella del Barcelona, para así contarle su idea de juego.

A Messi, entre otros, lo verá Sampaoli cuando en los próximos días viaje a diferentes ciudades de Europa. En Barcelona se reunirá con “La Pulga” y le explicará que su posición en el seleccionado será en el centro del ataque, aunque también podrá partir desde la derecha, como lo ha hecho en el conjunto catalán.

El objetivo, plantea Sampaoli, es que Messi encuentre allí su “mejor versión”, aunque parece, admitió, deberá estar “rodeado de compañeros en diferentes momentos del partido”. El entrenador tiene claro que “aislarlo” a Messi “es un error”.

“Hemos encontrado una buena recepción y una gran ilusión” de su parte”, comentó.

El resto de los futbolistas, dijo Sampaoli, serán evaluados, inclusive, como respondió ante consultas puntuales, el volante del Barcelona Javier Mascherano y el delantero del Manchester City Sergio Agüero.

Además de Barcelona, Sampaoli viajará el próximo 31 de julio junto a sus colaboradores a París, Milán, Londres, Sevilla y Madrid. La misión principal es tener allí conversaciones individuales con “aquellos jugadores que pueden ser parte de futuras convocatorias en el corto plazo”, indicó. Sampaoli también reconoció que le causa ansiedad el partido que Argentina disputará el próximo 31 de agosto, en Montevideo, frente a Uruguay, un duelo al que consideró bisagra para ambos conjuntos de acuerdo a las posiciones en las que se ubican en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Frente a los uruguayos Argentina no podrá contar con el defensor Ramiro Funes Mori, quien estará inactivo seis meses por una lesión, ni con el volante Ever Banega, suspendido por una fecha.

Argentina se sitúa, con 22 puntos, quinto en las posiciones de la competencia sudamericana y en zona de repesca para clasificarse para el Mundial. Uruguay, con 23 unidades, es el tercero.

Todo podría cambiar, sin embargo, si la Corte Arbitral del Deporte (CAS) decide revertir en los próximos días la pérdida de cuatro puntos aplicada a Bolivia en las eliminatorias mundialistas.

En marzo pasado la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó un recurso ante la CAS para solicitar la devolución de los cuatro puntos que la FIFA, en noviembre último, le quitó por alinear al defensor Nelson Cabrera en forma indebida en los partidos ante Perú y Chile de las eliminatorias para Rusia 2018.