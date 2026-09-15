Salvadoreños pagarán más de $5 por la gasolina a partir de este 15 de septiembre

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los combustibles subirán $0.17 para la próxima quincena, por lo que la gasolina superior tendrá un costo por encima de los $5. Una situación que alarma a la mayoría de salvadoreños.

Este lunes 14 de septiembre, El Salvador amaneció con la noticia de que los combustibles subirán de precio una vez más. Fue la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) del Ministerio de Economía la que informó los nuevos precios de referencia.

Los nuevos precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular subirá a $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país. Es de recordar que, en la quincena del 1 al 14 de septiembre, subieron $0.05 y $0.10.

Estos precios reflejan variaciones del mercado internacional, influenciadas por diversos factores según enlistó la DGEHM. Una de ellas es que el grupo armado de hutíes ha tomado el control del estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo, generando alzas en los precios internacionales de los hidrocarburos.

También, se han registrado “nuevos ataques entre Rusia y Ucrania” que afectan el suministro de gasolinas y diésel en el mercado internacional.

Otro de los puntos es el incremento en los conflictos alrededor del estrecho de Ormuz, lo que ha generado que este opere únicamente a un 20 % de su capacidad, impactando directamente en los precios internacionales de los hidrocarburos, detalló.

La entidad del Estado aclaró que estos incrementos en los precios de los combustibles se dan, también, por el aumento en los ataques contra la infraestructura petrolera en Arabia Saudita, obligando a cerrar el oleoducto más importante para las exportaciones de hidrocarburos al mercado internacional.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en nueve ocasiones (con la actual) y en seis ocasiones ha mantenido sus precios.

Muchas opiniones en las redes sociales le han señalado al Gobierno que debe quitar los impuestos a los combustibles. Ya que los precios han sobrepasado los $5 y es un duro golpe a los bolsillos de los salvadoreños.

Es de contextualizar que el precio por cada galón de gasolina en el país conlleva varios impuestos: Impuesto al Valor Agregado (IVA 13 %); el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL $0.20), el cual sirve para mantenimiento de carreteras; impuesto COTRANS ($0.10), para el subsidio que se entrega a transportistas del sector público; y el impuesto FEFE ($0.16), mejor conocido como “impuesto de guerra”, por nacer durante el conflicto armado en El Salvador.

De hecho, en abril de este año, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa que buscaba reducir impuestos a la gasolina, con la finalidad de ayudar a la economía de los salvadoreños.

Específicamente, la legisladora propuso eliminar temporalmente el IVA a la gasolina. Sin embargo, Nuevas Ideas se negó a estudiar la propuesta.

“Los diputados de NI y achichincles no acompañaron. Hoy amanecemos con malas noticias, 17 centavos más, y si bien es cierto es una situación de factores internacionales que influyen en el precio, la Asamblea podría hacer algo para que los nacionales no sientan tanto el impacto y peor con los tráficos infernales que viven diariamente los salvadoreños”, destacó Villatoro en sus redes sociales este lunes, luego de conocerse la noticia del incremento en los precios de los combustibles.

En redes sociales, los ciudadanos han mostrado su preocupación por el alza en los combustibles y esperan que el Gobierno tome cartas sobre el asunto, tal y como lo hizo en años anteriores.

En 2022, la Asamblea de mayoría oficialista aprobó una Ley Especial Transitoria para Fijar Precios Máximos de los Combustibles y el Régimen Temporal de Suspensión de Aplicación del Cargo Relativo al Fondo Especial de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) y a la Contribución Especial al Transporte Público (COTRANS).

Los precios máximos de venta por galón del tipo gasolina especial, regular y diésel bajo en azufre quedaron de la siguiente manera: en la zona central y occidental la gasolina especial costaba $4.31; mientras que, en el área oriental, $4.32. Por otro lado, en las tres zonas del país, la gasolina regular costaba $4.15 y el diésel bajo en azufre $4.14. Así, los conductores podrían obtener un ahorro de hasta $0.80 centavos por galón, según se informó en aquel momento, pues el aumento se debía a la crisis por la pandemia de Covid-19 y el conflicto entre Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Desde entonces, no ha habido medidas para reducir los precios de los combustibles.

Transportistas en alerta

La Mesa Nacional de Transporte expresó su preocupación ante “el progresivo deterioro» de las condiciones económicas que permiten mantener en funcionamiento el servicio de transporte público en la población, pues señalan que al nuevo incremento en los precios de los combustibles se le suman los constantes incrementos en repuestos, lubricantes, llantas, mantenimiento y demás insumos vinculados directa o indirectamente a los derivados del petróleo.

“Los costos actuales están muy lejos de aquellos que existían cuando fueron establecidos, tanto la tarifa que paga el usuario como el actual esquema de compensación económica”, señala la Mesa. Además, reveló que el Gobierno les adeuda julio y agosto.

“Para los operadores, estos recursos son indispensables para cumplir oportunamente con salarios, combustible, mantenimiento y demás obligaciones necesarias para prestar diariamente el servicio”, señaló el gremio.

La Mesa solicitó a las autoridades que ejecuten “con urgencia” medidas “inmediatas, serias y responsables” para “garantizar la sostenibilidad” del transporte público colectivo.

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