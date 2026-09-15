Comité Nacional Monseñor Romero se suma a movilización del 15 de septiembre

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

El Comité Nacional Monseñor Romero anunció su participación en la actividad cívica y popular convocada para este 15 de septiembre por organizaciones sociales, en el marco de las conmemoraciones por la independencia de El Salvador, donde se pretende visibilizar la crisis económica y social.

Gustavo Galeón, miembro del Comité Nacional Monseñor Romero, afirmó que la organización se suma a la movilización como parte de las luchas que buscan reivindicar los derechos y libertades de la población salvadoreña.

“Nos parece que como cristianos, como romeristas que estamos en diferentes lugares de nuestro país, es importante manifestarnos en esta situación actual”, expresó Galeón.

Entre las principales demandas planteadas por el Comité se encuentra el restablecimiento y garantía de los derechos establecidos en la Constitución. Galeón sostuvo que este es uno de los aspectos que consideran prioritarios para la sociedad salvadoreña.

Asimismo, manifestó preocupación por la situación económica que enfrentan los sectores populares, debido al incremento del costo de la vida. Señaló que tanto la canasta básica como la canasta ampliada han registrado aumentos que afectan principalmente a las familias de menores ingresos.

La canasta básica alimentaria (CBA) urbana escaló a $261.48 en julio pasado y acumula un alza de $10.66 en los primeros siete meses, según la Oficina Nacional de Estadística y Censos (Onec). También se reportó que la canasta alimentaria urbana aumentó $1.53 frente a junio pasado y, desde enero de 2026, acumula un alza de 4.2 %. Frente a julio de 2025, su precio promedio es $6.40 más alto.

El dirigente también cuestionó la situación del empleo en el país y afirmó que miles de salvadoreños no estarían gozando del derecho al trabajo. “No es posible que miles de salvadoreños y salvadoreñas no estén gozando de este derecho al trabajo”, expresó.

Otro de los temas señalados por el Comité es la situación de los salvadoreños residentes en Estados Unidos, particularmente ante las políticas migratorias que afectan sus derechos como migrantes y como seres humanos.

El Comité Nacional Monseñor Romero también se refirió al Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que beneficia a miles de salvadoreños en Estados Unidos. Galeón destacó la importancia de mantener esta protección y consideró que El Salvador no cuenta actualmente con las condiciones sociales y económicas necesarias para recibir a los más de 170,000 salvadoreños amparados por este beneficio.

Además, organizaciones defensoras de los derechos de los beneficiarios del TPS han cuestionado la incertidumbre generada por la falta de una decisión oficial. La Alianza Américas había señalado que la publicación de la determinación debía realizarse, a más tardar, el 11 de julio de 2026.

El Comité Nacional Monseñor Romero sostuvo además que, de acuerdo con su visión sobre el legado del arzobispo mártir, Monseñor Romero estaría actualmente acompañando a madres y familiares de personas encarceladas, así como a vendedores ambulantes que enfrentan persecución. También consideró que respaldaría las demandas por salarios dignos, jornadas laborales justas y la extensión del TPS, además de denunciar las políticas migratorias de Estados Unidos.

Galeón hizo un llamado a la población a participar en la actividad del 15 de septiembre. “El llamado es para mañana con la alegría, con el entusiasmo de que participemos en esta actividad cívica popular convocada por las amplias organizaciones sociales de nuestro país”, manifestó mientras invitó a cristianos y romeristas a incorporarse a la movilización, cuya concentración está prevista para las 8:00 de la mañana frente al monumento de los Mártires del 30 de julio en San Salvador.

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