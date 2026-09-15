Dr. Aguirre propone recuperar el poder municipal y fortalecer la institucionalidad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El candidato presidencial del FMLN, Dr. Rafael Aguirre, plantea destinar el 10 % del presupuesto nacional al desarrollo local y cuestiona la concentración de poder, la situación del sistema de salud y las políticas económicas del actual gobierno.

El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, sostuvo que El Salvador necesita recuperar el equilibrio institucional y fortalecer a las municipalidades para enfrentar los problemas sociales y económicos que afectan a amplios sectores de la población.

Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Aguirre cuestionó la concentración de decisiones en el Ejecutivo y afirmó que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una política orientada a devolver recursos y capacidad de decisión a los gobiernos locales, así como a promover una mayor participación de las comunidades en la definición de sus propias necesidades.

El médico y candidato también se refirió al desplazamiento de vendedores informales del Centro Histórico de San Salvador. A su juicio, las políticas de ordenamiento no pueden limitarse al retiro de comerciantes de las calles, sino que deben contemplar alternativas económicas para las familias que dependen de esas actividades para sobrevivir.

Recursos para las municipalidades

Una de las principales propuestas expuestas por Aguirre es destinar el 10 % del Presupuesto General de la Nación al desarrollo local mediante un mecanismo que denominó Capital de Apoyo Fiscalizado.

Según explicó, los recursos deberían utilizarse para respaldar a las municipalidades y las comunidades, pero bajo mecanismos de fiscalización que permitan garantizar que el dinero público sea utilizado de manera transparente.

El candidato sostuvo que las comunidades deben tener un papel central en la definición de sus prioridades y no depender exclusivamente de las decisiones de funcionarios o partidos políticos.

“El pueblo construye el plan de nación”, planteó Aguirre, al señalar que su propuesta busca recoger las necesidades expresadas desde las comunidades.

En ese sentido, mencionó como referentes de organización comunitaria al Foro Nacional de Salud y a COFOA.

Seguridad con respeto a derechos

Aguirre también abordó el régimen de excepción y afirmó que, desde su perspectiva, la medida pudo justificarse como una respuesta extraordinaria ante un escenario extraordinario de violencia, pero sostuvo que debe estar sometida a los límites establecidos por la Constitución.

El candidato planteó que la seguridad, los derechos humanos, la paz y la libertad no deben presentarse como elementos incompatibles.

“Tienen que ir de la mano”, afirmó al referirse a la seguridad y los derechos fundamentales.

Asimismo, sostuvo que instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil deben fortalecerse para recuperar su papel dentro de la institucionalidad democrática.

Críticas al sistema de salud

Como médico especialista, Aguirre dedicó parte de la entrevista a cuestionar la situación del sistema público de salud, particularmente el funcionamiento del Hospital Nacional Rosales y las denominada Redes Nacionales de Hospitales.

Afirmó que el nuevo esquema ha generado dificultades administrativas y criticó que pacientes con enfermedades graves enfrenten problemas para acceder a especialistas.

Aguirre le recomendó al gobierno recuperar la participación de la Universidad de El Salvador en la formación médica vinculada al Hospital Rosales, fortalecer la telemedicina y movilizar uno mil o mil 200 médicos hacia otros hospitales para reducir la mora en las consultas.

También propuso devolver el Hospital Rosales al Ministerio de Salud y realizar una mejor distribución del personal especializado.

Transparencia y acceso a información

Otro de los ejes de su discurso fue la transparencia en el manejo de los fondos públicos. El candidato cuestionó la cantidad de información que permanece bajo reserva y aseguró que un eventual gobierno suyo abriría esos datos al escrutinio ciudadano.

Afirmó que los funcionarios que impidan injustificadamente el acceso a información pública deberían ser removidos de sus cargos.

El candidato sostuvo además que estaría dispuesto a someter su gestión a auditorías y mecanismos de fiscalización, al considerar que quienes administran recursos públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía.

Bitcoin y situación económica

En materia económica, Aguirre criticó la política de adopción del bitcoin y afirmó que, si llegara a la Presidencia, detendría las compras relacionadas con esa política y eliminaría las instituciones creadas alrededor de ella.

Durante la entrevista hizo referencia a recursos públicos vinculados al bitcoin, aunque las cifras mencionadas en la conversación aparecen de manera imprecisa y no se acompañan de documentación que permita establecer con exactitud los montos señalados.

El candidato también cuestionó la situación de la pobreza y sostuvo que el crecimiento de determinados indicadores macroeconómicos no necesariamente significa una mejora en las condiciones de vida de las familias.

A su criterio, el problema debe analizarse desde la economía cotidiana de los hogares, especialmente de quienes dependen de un salario o de actividades informales para sobrevivir.

Campo y seguridad alimentaria

Aguirre vinculó la situación económica con el abandono del sector agrícola y advirtió sobre los riesgos que implica depender de las importaciones de alimentos.

En particular, cuestionó que el incremento de las importaciones de maíz pueda presentarse como un indicador de seguridad alimentaria. A su juicio, la dependencia de otros países puede convertirse en una vulnerabilidad si eventualmente las naciones proveedoras enfrentan problemas de producción o restringen sus exportaciones.

También manifestó preocupación por los efectos que, según su planteamiento, podría generar la minería metálica en comunidades ubicadas en departamentos con altos niveles de pobreza.

Una propuesta basada en organización comunitaria

Al cerrar la entrevista, Aguirre insistió en que su propuesta política pretende construirse desde las comunidades y no desde una cúpula partidaria.

El candidato aseguró que su trayectoria profesional y sindical se ha desarrollado sin depender de padrinos políticos y sostuvo que la participación ciudadana debe convertirse en un mecanismo permanente de fiscalización de los funcionarios.

Para Aguirre, uno de los principales desafíos del país consiste en recuperar la organización comunitaria y garantizar que el Estado responda a las necesidades de la población más vulnerable.

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