Organizaciones sociales convocan a marcha y descartan fines partidarios

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales anunciaron su participación en la marcha convocada para este 15 de septiembre y reiteraron que la movilización tendrá un carácter no partidario. Los movimientos y agrupaciones participantes plantearon serios cuestionamientos a la situación económica, social y política del país.

Marisela Ramírez, vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), explicó que en la actividad participarán representantes de diversas organizaciones; entre ellas, el Movimiento Social y Popular Salvadoreño, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), la Coordinadora en Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña, el Comité Nacional Monseñor Romero y diferentes sindicatos.

Ramírez señaló que la movilización busca expresar la preocupación de estos sectores por la situación económica, social y política del país, así como exigir el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la población.

“Queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir saliendo a las calles y poniendo sobre la mesa las denuncias y las agresiones que está cometiendo este gobierno en contra de los sectores populares”, afirmó.

La vocera hizo un llamado a la población a participar en la jornada y ejercer su derecho a la protesta para visibilizar situaciones de precariedad, injusticia y retrocesos que afectan a diferentes sectores de la sociedad.

Enfatizó que la manifestación será “del pueblo salvadoreño y para el pueblo salvadoreño”, por lo que pidió que el espacio no sea utilizado para promover candidatos o fuerzas políticas de cara a los próximos procesos electorales.

En la misma línea, Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, afirmó que la marcha no tiene como objetivo respaldar a ningún candidato ni a una fuerza política. Sostuvo que la movilización representa una expresión popular orientada a cuestionar las políticas del actual gobierno.

Paz Narváez aseguró que considera que el proceso electoral se encuentra “viciado” y cuestionó la participación de candidatos en los próximos comicios.

“El régimen inconstitucional actual está implementando una cantidad de políticas y medidas que están afectando al pueblo salvadoreño, a los ecosistemas de nuestro territorio”, afirmó.

El representante del movimiento convocó a la población organizada y a quienes se consideran afectados por las políticas gubernamentales a participar en la movilización, cuya concentración está prevista para las 8:00 de la mañana en las inmediaciones del Hospital Rosales, en San Salvador.

Por su parte, Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, confirmó la participación de integrantes de la organización y argumentó que, bajo el régimen de excepción, no existe una verdadera independencia.

Ramírez lamentó que esta medida se haya convertido en un instrumento permanente de gobierno y señaló que sus efectos también han alcanzado a personas que considera inocentes, entre ellas trabajadores, profesionales, empleados y vendedores.

“El régimen de excepción se ha vuelto un instrumento permanente de gobierno y creemos que ha sido un instrumento que lo han mal utilizado. No basta solamente lamentarse en familia, tenemos que expresarnos y decir no a este modelo de gobierno que con el miedo quiere seguir gobernando este país”, expresó.

El dirigente llamó a las personas y organizaciones que se consideran afectadas por el régimen de excepción a participar en la marcha, la cual, aseguró, será pacífica y cívica.

De acuerdo con la convocatoria difundida por las organizaciones, la concentración se realizará a partir de las 8:00 de la mañana en el monumento a los estudiantes masacrados en 1975, desde donde los participantes se desplazarán por la avenida Juan Pablo II hacia el centro de San Salvador.

A la movilización también se sumarán colectivos de artistas y trabajadores de la cultura. Rafael Moreira, representante del sector, afirmó que su participación responde a una interpretación propia de la conmemoración del 15 de septiembre y recordó distintos episodios históricos en los que estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales han protagonizado movilizaciones durante esta fecha.

“Nos sumamos como colectivos de artistas y trabajadores culturales a esta marcha. La historia nos llama a seguir conmemorando el 15 de septiembre desde nuestras propias visiones y desde nuestros propios reconocimientos”, expresó.

Moreira también llamó a priorizar la seguridad de los participantes y mantener una coordinación entre las organizaciones para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.

El representante de los colectivos culturales invitó a más organizaciones a concentrarse desde las 8:00 de la mañana en las inmediaciones del Hospital Rosales, donde se coordinará la participación y ubicación de los diferentes grupos dentro de la movilización.

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