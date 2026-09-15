“VAMOS no puede afirmar que los audios sean falsos o verdaderos”: Cesia Rivas

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada suplente de VAMOS y actual secretaria general del partido, Cesia Rivas, expresó este lunes que no puede afirmar que sean falsos o verdaderos los audios donde se revela un presunto plan para armar un expediente en contra de Claudia Ortiz.

La declaración la hizo este lunes por la mañana, cuando acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia por el presunto uso indebido del nombre del instituto político en la difusión de cierta información a periodistas.

La legisladora, en las afueras de la FGR, dijo ante los medios de comunicación que “VAMOS denuncia uso no autorizado de su nombre y anuncia acciones legales”.

Rivas informó que el lunes 7 de septiembre de 2026 se enviaron a periodistas correos desde la dirección “[email protected]” con el asunto “Whistleblowing: Claudia vs corrupción en VAMOS”. En este correo, según dijo Rivas, se anexaban “supuestos audios y documentos sobre el proceso disciplinario interno y firmado como VAMOS El Salvador”.

“El partido deja constancia que esa cuenta no es un canal institucional autorizado ni la comunicación fue emitida por nuestras autoridades”, aclaró Cesia Rivas.

Diario Co Latino tuvo acceso a esos audios y al documento; sin embargo, el documento no está firmado por alguna autoridad, afiliado o miembro del partido, pero conoce a detalle el proceso interno.

“Consideramos gravemente que terceros usen el nombre de una organización política para difundir información haciéndose pasar por nosotros”, enfatizó Rivas.

En cuanto a lo que señalan los audios, dijo que “VAMOS no puede afirmar que los audios sean falsos o sean verdaderos. Su autenticidad debe verificarse de forma independiente y no atribuye su autoría a nadie sin pruebas”, instó la secretaria general.

En la nota de Diario Co Latino titulada “Audios revelan plan para ‘armar expediente’ y bloquear candidatura de Claudia Ortiz” se detalla lo que menciona uno de esos audios. “Se están recabando pruebas y, una vez sean contundentes, se va a tomar la decisión (en referencia a una denuncia y posible expulsión)”.

En el audio se escucha decir que las supuestas pruebas son recopiladas por “un equipo de profesionales que tenemos nosotros contratados oportunamente para esto porque, cuando se tenga el expediente completo, se va a proceder a lo que, según los estatus, se tiene que proceder”.

La autenticidad del audio fue confirmada por Diario Co Latino. Se trata de un secretario actual y, cuando se le preguntó sobre esta declaración, señaló que lo mencionó ‘por el calor de la plática’, pero que en ningún momento se había contratado a personas para armar un expediente.

La fuente, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, informó que lo que sí se hizo fue que un equipo de cuatro personas se distribuyeron el trabajo y recopilar las presuntas pruebas (los comunicados que Claudia Ortiz había publicado en sus redes), para luego ser presentados como denuncia en el Tribunal de Honor y Disciplina del partido VAMOS por presuntamente violentar los estatutos del partido.

“Lo que sí sostenemos es que no reconocemos esa cuenta ([email protected]) ni autorizamos el uso de nuestro nombre. El partido preservará la información y ha acudido este día (lunes) a las autoridades competentes para investigar el origen, creación y uso de dicha cuenta y el eventual uso no autorizado de su identidad”, dijo Cesia Rivas.

VAMOS aclaró que la acción ejercida en la FGR “no busca limitar la libertad de expresión ni el periodismo, ya que respaldamos toda denuncia legítima presentada por una persona identificada o por un canal habilitado, pero distinguimos de que una comunicación anónima que hace uso de nuestro nombre está cometiendo delitos”.

La legisladora señaló que “los asuntos internos, incluidos las actuaciones del Tribunal de Honor y Disciplina, deben resolverse por los mecanismos institucionales del partido, no por cuentas anónimas que saquen provecho de una situación interna”.

Entre los principales delitos que planteó la legisladora destaca el hurto de identidad y el uso indebido del nombre. “No es posible que alguien se haga pasar por VAMOS y esté usando una cuenta de correo electrónico para mandar diferentes comunicaciones”.

Sobre el tema, el pasado jueves 10 de septiembre, previo a la publicación del reportaje mencionado, Diario Co Latino envió una solicitud de entrevista y pidió postura a la secretaria general por medio de su número; sin embargo, no se obtuvo respuesta. Luego de la publicación (viernes), Rivas brindó su correo institucional para que se le enviara por ese medio la solicitud; al cierre de esta nota no hubo respuesta.

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