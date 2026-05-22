Salvadoreños expresan solidaridad con militantes vascos procesados en España

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Representantes de diversas organizaciones sociales y de solidaridad internacional en El Salvador se pronunciaron recientemente frente a la Embajada de España en San Salvador para expresar su respaldo a 16 militantes independentistas vascos que serán juzgados próximamente por actividades realizadas en homenaje a presos políticos del País Vasco.

La concentración fue acompañada por un pronunciamiento público en el que los manifestantes denunciaron lo que consideran una “criminalización de la solidaridad” y exigieron la derogación de leyes españolas que, según afirman, restringen la libertad de expresión y manifestación.

De acuerdo con el comunicado leído durante la protesta, el proceso judicial está relacionado con una actividad desarrollada en 2022 en la localidad de Berango, en el País Vasco, donde vecinos y militantes realizaron un homenaje y una recepción a un ex preso político vasco tras cumplir una condena de 20 años en prisión.

Los organizadores señalaron que el homenaje incluyó actividades culturales y comunitarias, entre ellas una comida popular y presentaciones musicales. Sin embargo, la Audiencia Nacional española inició posteriormente investigaciones contra 17 personas por presuntos delitos relacionados con “apología de la violencia”.

Según el documento, una de las personas procesadas falleció recientemente, por lo que actualmente son 16 los acusados que enfrentarán juicio en España. El comunicado también sostiene que dos de los implicados permanecen en prisión desde hace más de 20 años.

Contexto histórico del conflicto vasco

El caso se desarrolla en el marco del prolongado conflicto político en el País Vasco, una región situada entre España y Francia, donde durante décadas sectores independentistas reclamaron el derecho de autodeterminación.

El principal actor armado de ese conflicto fue la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), fundada en 1959 durante la dictadura de Francisco Franco. ETA impulsó inicialmente una lucha contra el franquismo y posteriormente mantuvo una campaña armada por la independencia vasca.

En respuesta, el Estado español desarrolló una amplia política de seguridad y judicialización contra el entorno político y social vinculado al independentismo radical vasco. Diversas organizaciones sociales, juveniles y culturales fueron investigadas o ilegalizadas bajo acusaciones de colaboración con ETA.

En 2011, ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada y, en 2018, confirmó su disolución. Desde entonces, sectores independentistas vascos han insistido en abrir una nueva etapa política centrada en vías democráticas y de movilización social.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de solidaridad internacional han denunciado que persisten procesos judiciales contra militantes y activistas relacionados con actos de homenaje a ex presos o actividades políticas vinculadas al independentismo vasco.

Solidaridad desde El Salvador

Durante la actividad realizada en San Salvador, los participantes también recordaron la relación histórica entre organizaciones vascas solidarias y El Salvador, particularmente durante la guerra civil de la década de 1980. Entre estos resaltaron la figura de Begoña García (Alba), Marta González Gómez (Begoña) y Pakito Arriagaran Arregi (Juan), quienes murieron en frentes de guerra en El salvador, atendiendo las áreas de salud de la guerrilla.

El pronunciamiento destacó que brigadistas e internacionalistas provenientes del País Vasco acompañaron procesos sociales y humanitarios en comunidades salvadoreñas afectadas por el conflicto armado. Asimismo, se reconoció el apoyo brindado por organizaciones europeas a refugiados, víctimas y movimientos populares salvadoreños durante esos años.

Los manifestantes calificaron el juicio contra los activistas vascos como un acto “fascista y represivo” y reiteraron su llamado al gobierno español para respetar los derechos políticos y las libertades democráticas.

La protesta concluyó con consignas de solidaridad internacionalista y respaldo a las luchas sociales y políticas del pueblo vasco.

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