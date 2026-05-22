Ernesto Castro evade explicar fórmula que quita escaños a San Salvador y La Libertad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sigue sin responder sobre el cálculo utilizado para la asignación de diputados a los salvadoreños en el exterior, que resta escaños a los departamentos de San Salvador y La Libertad. El legislador habló que “desde la oposición” ha existido una gran cantidad de fórmulas; sin embargo, la utilizada por ellos no fue explicada.

Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa ratificó el 7 de mayo una reforma constitucional al inciso 1 del artículo 79, para habilitar una circunscripción 15 para los salvadoreños en el exterior. Es decir, para que los salvadoreños en el exterior puedan elegir directamente a sus representantes.

Luego de esta reforma, el Ministerio de Gobernación envió reformas a la Ley de Partidos Políticos y al Código Electoral para armonizar con la reforma constitucional.

En la reforma al Código Electoral, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, propuso que los escaños asignados a los salvadoreños en el exterior sean 6; cinco serían restados a la circunscripción de San Salvador y uno a la Libertad.

Sin embargo, en el decreto no se explicó la fórmula o el cálculo matemático que justifique esos 6 escaños ni la resta de representación en ambos departamentos.

En la Comisión Política, si bien se invitaron a funcionarios de Gobierno, no se llamó al propio impulsor de las reformas, Bidegain; por lo que, la Comisión no conoció ni explicó cómo fue que se sacó el número 6.

Previo a la sesión plenaria de esta semana, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue consultado por la prensa sobre el cálculo utilizado; sin embargo, el funcionario evadió explicar el mecanismo que se utilizó y por el contrario arremetió contra la prensa por cuestionarlo.

“Con el tema de cálculos, yo no me voy a meter ahí, yo lo voy a dejar a ustedes como oposición que sigan ustedes hablando de los cálculos; ustedes, incluso en tu medio (en referencia a La Prensa Gráfica), que son caja de resonancia de la oposición, han publicado muchos de los cálculos de estos ‘asesores’ y de estos ‘expertos’ que dicen que, si ustedes fueran sinceros, también hicieran una publicación en donde dejaran claro que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo”, comentó Castro.

El oficialista sostuvo que incluso una diputada de oposición “dijo que eran muy pocos, de acuerdo al cálculo que ellos habían hecho como instituto político o como diputada, no me quedó claro. Dijo que no eran seis, sino que eran más diputados los que se merecían los salvadoreños en el exterior”.

Ernesto Castro enfatizó que “hay otros cálculos que dicen que deben de ser menos diputados. Hay otros cálculos que dicen que los seis no deben salir solamente de San Salvador y de La Libertad, sino que deben de ser de otros departamentos”.

A juicio del oficialista, “el tema de los cálculos que ustedes hacen, si son más, no van a estar de acuerdo. Si son menos, no van a estar de acuerdo. Entonces, ustedes no están peleando por saber la verdad de los cálculos. Ustedes están peleando porque les molesta que ahora la diáspora va a tener una verdadera representatividad directa, eso es”.

Sin embargo, el legislador no explicó la fórmula utilizada por ellos o por el Gobierno, quien fue el que mandó las reformas a las leyes secundarias.

A juicio de analistas electorales y políticos, lo que busca Nuevas Ideas con estas reformas en concentrar el poder y quitar escaños a la oposición de estos departamentos, ya que es de recordar que los tres diputados de oposición son de estos departamentos; tanto Claudia Ortiz como Marcela Villatoro, de VAMOS y ARENA respectivamente, son representantes de San Salvador, mientras que Francisco Lira, también del partido tricolor, es representante de La Libertad.

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