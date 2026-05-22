Muere en prisión el “Viejo Lin”, líder pandillero de la 18R

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) informó que, en el sistema penitenciario, Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, murió la noche del miércoles a causa de enfermedades. Carlos Mejía fue fundador de la pandilla 18.

A través de un comunicado, la DGCP informó que el histórico cabecilla de la pandilla 18- Revolucionarios falleció a causa de un fallo multiorgánico provocado por complicaciones hepáticas, según confirmaron fuentes médicas.

La dirección añadió que los informes clínicos detallan que padecía cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma, un tumor cerebral agresivo, cuadro que se agravó tras presentar un severo sangrado digestivo.

“Durante las décadas de los 90 y 2000 dirigió una de las facciones más sanguinarias de las pandillas, vinculada a homicidios, violaciones, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y múltiples hechos de violencia”, dijo Centros Penales.

El nombre de Carlos Mojica salió a relucir cuando se le habría acusado de ser el autor intelectual del asesinato de una mujer en 2002. La cabeza de la mujer fue encontrada en un bolsón en el Parque Libertad; el resto del cuerpo, fue encontrado desmembrado por la Policía Nacional Civil.

Sin embargo, en 2004, los acusados del caso fueron liberados, ya que presuntamente no existían pruebas sólidas, además de contradicciones de los testigos criteriados. El caso fue archivado.

En 2012 recobró notoriedad al convertirse en portavoz de la pandilla durante la denominada “Tregua”, un pacto entre pandillas, con el aval del Gobierno de Mauricio Funes que habría otorgado beneficios penitenciarios a cambio de una reducción temporal de homicidios. En ese momento, el Viejo Lin brindaba entrevistas a medios de comunicación y desarrollaba cultos evangélicos y pedía perdón por sus crímenes.

Desde 2005 el pandillero fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca condenado por diversos delitos; donde se encontraba recluido hasta su muerte. “Su muerte marca el fin de uno de los símbolos del auge de las pandillas en El Salvador”, dijo la cuenta de la DGCP; su muerte ocurre durante el régimen de excepción, impuesto desde marzo de 2022.

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