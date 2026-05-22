Asignan $25.7 millones al INABVE para el pago de pensiones a personas con discapacidad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa reformó la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $25,758,332 al presupuesto del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) para el pago de las pensiones a las personas con discapacidad.

Este grupo población está contempladas en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. El dinero proviene del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM) y del Ministerio de Desarrollo Local.

Cabe destacar que, en noviembre de 2025, se aprobó la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del CONAIPD y la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del CONAIPAM. De esta manera, el INABVE dispondrá de $346,537, que habían sido asignados al CONAIPD.

También recibirá $517,880 proveniente del CONAIPAM y se le sumarán $24,8 millones provenientes del Ministerio de Desarrollo Local, que estaban asignados al programa de la pensión básica universal del adulto mayor.

Esta cartera de Estado quedará solo con $14.1 millones para su funcionamiento en este año, ya que según el Presupuesto 2026, se le asignaron $39,072,543.

En otro tema, los legisladores aprobaron, con 57 votos, cambios a un préstamo de $84 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para modernizar las aduanas y facilitar el comercio en el país. El empréstito había sido aprobado, originalmente, para financiar el “Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador”. Sin embargo, los diputados avalaron modificar el contrato para ampliar el enfoque del proyecto.

Con estos cambios aprobados, el programa ahora se llamará “Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador”, que según se dijo, responden a la estrategia del Gobierno de convertir a El Salvador en un referente regional en infraestructura logística y eficiencia comercial.

Se informó que los recursos serán utilizados para fortalecer la infraestructura en los puntos fronterizos, implementar nuevas tecnologías para el control de mercancías y simplificar y digitalizar los procesos de comercio exterior.

Entre las acciones contempladas se encuentra el fortalecimiento de la infraestructura física de las aduanas a nivel nacional y la modernización de distintos puestos fronterizos, entre ellos la aduana El Poy. Además, el proyecto incluye el fortalecimiento del Centro de Control Integrado, ubicado en el recinto de San Bartolo, con el objetivo de optimizar los procesos de inspección y control aduanero.

Las modificaciones al contrato también incorporan la implementación de tecnología especializada para mejorar el control de mercancías y agilizar los trámites vinculados al comercio exterior.

Asimismo, se prevé el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, así como la adquisición de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para las instituciones involucradas en la ejecución del programa.

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