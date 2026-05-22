Protección Civil mantiene alerta amarilla ante incremento de incendios en el país

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Saúl Méndez

Colaborador

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que continúa vigente la alerta amarilla como parte de las medidas implementadas ante el incremento de incendios en el país, mientras las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil mantienen esfuerzos coordinados para fortalecer las acciones de prevención, atención y combate de incidentes.

Según Amaya, las estadísticas de incendios atendidos entre el 1 de enero y el 20 de mayo, en comparación con el mismo período del año anterior, reflejan un aumento considerable. Hasta mayo de 2025 se contabilizaban 1,795 incendios en maleza, mientras que en 2026 ya se reportan 2,644 emergencias atendidas de este tipo, lo que representa un incremento del 47.3 %.

En cuanto a incendios forestales, las autoridades registraron 85 casos en 2025 y 174 en 2026. Esto refleja un aumento del 104.7 %. Los incendios estructurales también reportan un incremento, al pasar de 321 casos en 2025 a 484 durante 2026, equivalente a un alza del 50.8 %.

Amaya también detalló que los incendios en basureros aumentaron de 173 casos en 2025 a 226 en lo que va de 2026, un incremento del 30.6 %. Asimismo, se reportaron 166 incendios en vehículos en 2025 y 200 en 2026, lo que representa un aumento del 20.5 %.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó sobre distintas emergencias atendidas en los últimos días relacionadas con incendios en maleza, bosques y vehículos.

“Atendimos un incendio en un terreno con abundante maleza seca y hojarasca en el cantón Malalaja, distrito de Polorós, La Unión Norte. Con herramientas forestales realizamos maniobras de control y liquidación para detener el avance del fuego y evitar su propagación hacia zonas aledañas”, detalló la institución.

Bomberos también informó sobre la liquidación de un incendio en un predio baldío con abundante vegetación seca y desechos, ubicado en el kilómetro 33 de la carretera del Sitio del Niño hacia Quezaltepeque, en La Libertad.

Además, las autoridades reportaron un incendio en un terreno con abundante maleza seca y hojarasca en el complejo deportivo de la urbanización Bosques de la Paz, en Ilopango, San Salvador Este, donde se ejecutaron labores de control y liquidación para evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores.

Otro incendio fue sofocado en un predio baldío con abundante vegetación seca y desechos sobre el kilómetro 51 de la carretera Panamericana, en el sector de San Cayetano Istepeque, distrito de San Vicente, San Vicente Sur. Bomberos informó que su personal realizó labores de control, extinción y liquidación para evitar la propagación del fuego.

Asimismo, se atendió un incendio en un terreno con maleza seca y hojarasca en la colonia El Icaco, cantón San Roque, distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, donde las labores de control evitaron que las llamas alcanzaran zonas aledañas.

Las autoridades también atendieron un incendio en un camión que transportaba chatarra sobre la carretera al Puerto de La Libertad, en el sector de Ayagualo, La Libertad Este. Según Bomberos, los equipos realizaron labores de liquidación y enfriamiento de la unidad para evitar una reignición del fuego. No se reportaron personas lesionadas.

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