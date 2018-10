Salvadoreños consideran que Fiscalía investigue a ARENA

Oscar López

@OscarCoLatino

El Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) presentó el resultado de una encuesta de opinión realizada los días 5, 6 y 7 de octubre, en la que se midió la percepción de la población sobre aspectos de la realidad nacional.

Uno de los resultados de la encuesta es que el 86.1 % de los consultados consideró que es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al partido ARENA por el caso de corrupción del ex presidente Elías Antonio Saca.

“Hicimos investigaciones y hay gente que votó por ARENA en las elecciones presidenciales que están pidiendo que se haga la investigación, 86%, lo que investigó y presentó la Fiscalía es que ARENA recibió más de $7 millones y que hay 25 ex funcionarios de gobierno que trabajaron con el ex presidente Elías Antonio Saca que recibieron sobresueldos, la gente pide que se haga una investigación, que no sea cerrado el caso con la condena del ex presidente Elías Antonio Saca”, dijo Nelson Zárate, rector de la UTEC.

Asimismo, el 58.9 % de los consultados en la encuesta afirmaron que la FGR está favoreciendo a algún partido político con los casos que está investigando, de ellos, el 65.5 % externó que se beneficia principalmente al grupo de partidos políticos integrados por: ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña.

De igual forma, se consultó a la población sobre el retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al respecto, el 62.4% indicó que esto se debe a intereses partidarios, de este porcentaje, el 56.8% indicó que al postergar la elección se benefician los partidos políticos: ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña.

“Tenemos más de 80 días de que no tenemos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, observen que el 62.4% de los encuestados dijo que sí, que no hemos tenido elección de magistrado porque hay intereses de cuotas en los diferentes partidos políticos sobre cómo quieren integrar la Sala de lo Constitucional y las otras Salas en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Zárate.

Bukele, de GANA, lidera intención de voto

En cuanto a la coyuntura política, el 49.7% de los encuestados indicó que es Nayib Bukele el candidato presidencial que conoce, seguido de Carlos Calleja y de Hugo Martínez. El candidato de GANA también obtiene una evaluación positiva al consultar sobre ¿Quién es el mejor candidato a la Presidencia?, ya que el 54.6% indicó que es Bukele.

El sondeo del CIOPS consultó sobre cuál partido político considera con mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales, ante esto, los consultados respondieron que GANA (56.2%), la coalición integrada por ARENA, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña (22.3%), FMLN (10.4%) y VAMOS con el (0.3%).