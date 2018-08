Salud pasará 1,500 empleados a ley de salarios

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

A partir de enero de 2019, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) trasladará a régimen de ley de salarios a 1,500 trabajadores de esa cartera de Estado, que actualmente trabajan por contrato, manifestó ayer la ministra Violeta Menjívar.

La titular de Salud Pública afirmó que los empleados tendrán desde esa fecha un “blindaje de ley”, que les dará estabilidad en su puesto de trabajo. Sobre la incertidumbre de sus plazas denunciada por un grupo de médicos, Menjívar dijo que mientras algunas alcaldías y la Asamblea Legislativa despiden empleados, el Ministerio de Salud incrementa los salarios de sus trabajadores, en referencia a la aplicación del escalafón a partir de 2019.

Según la ministra, la propuesta del MSPAS para el escalafón es que quienes ganan hasta mil dólares tendrán un incremento del 5%, para los empleados con sueldo de $1,001 hasta $2000 se ofrece un aumento del 4% y para quienes perciben de $2,001 a tres mil, la propuesta es subirles un 2% de salario. La aplicación del escalafón de Salud con estos porcentajes implicará un incremento de $14.4 millones en el presupuesto de esa cartera de Estado y cubre el 98.1% de los empleados de ese ministerio, explicó la ministra Menjívar.

Por otro lado, la ministra anunció que el Gobierno ha avanzado en los requerimientos técnicos y administrativos pedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para comenzar con la ejecución del proyecto del nuevo hospital Rosales.

“Así como fuimos capaces en estos últimos 8, 9 años de entregarle a la población 4 hospitales nuevos, que fueron dejados a medias y que debieron ser terminados, como es el caso del hospital de San Miguel, el de Usulután, el de San Vicente y el de Zacatecoluca, y que fuimos capaces de construir, equipar y poner en funcionamiento un nuevo hospital nacional de la mujer, pues así va a ser ahora con la entrega a nuestra ciudadanía del nuevo hospital Rosales”, manifestó ayer en entrevista con canal 12.

El nuevo hospital Rosales va a tener 712 camas, 25 quirófanos, 67 consultorios nuevos y alrededor de 30 especialidades, distribuidas en tres torres que integrarán un moderno complejo construido en una manzana de terreno que incluye los predios donde funciona el laboratorio “Max Bloch”, el actual hospital Rosales y el anterior Hospital Nacional de Maternidad.

“Estamos terminando todos los requisitos que nos pide el banco, este año vamos a comenzar a ejecutarlo y en el próximo año ya van varios millones que se van a ejecutar con este préstamo. Se van a hacer las licitaciones importantes en el próximo año 2019 y ojalá que estemos poniendo al menos las primeras piedras en varias de las instalaciones que tiene este préstamo de los $170 millones”, detalló.

A la fecha, de los 12 requerimientos administrativos exigidos por el BID el Gobierno ya cumplió con ocho y le quedan pendientes cuatro. “Pronto vamos a tener el primer desembolso, la apuesta es que lo comencemos a ejecutar desde este año”, dijo la ministra.

En otro tema, la ministra descartó que el dengue se esté convirtiendo en una epidemia en el país y explicó que si bien es cierto que se han incrementado los casos respecto a años anteriores, eso no implica que los límites técnicamente aceptables se hayan rebasado, sino que la incidencia de esta enfermedad ha estado en niveles bastante bajos en los años recientes.

“Se dijo en un momento determinado que estábamos ya en una epidemia de dengue, le decimos a la población que eso no es cierto. Cuando estamos entrando al área de epidemia nosotros mismos llamamos y le decimos a la población. Este no es el caso. No nos cansamos de decir que el dengue se le derrota fuera de los servicios de salud, se le derrota en las residencias eliminando los criaderos”, recalcó.