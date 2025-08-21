Rusia considera provocación tema de tropas extranjeras en Ucrania

Compartir

Moscú/Prensa Latina

El representante permanente de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, pidió este miércoles que se ponga fin a las provocativas discusiones sobre el despliegue de tropas occidentales en Ucrania.

«En Occidente se debate activamente la hipótesis del despliegue de tropas extranjeras en el territorio de Ucrania. Moscú ha dejado claro que el despliegue de contingentes militares extranjeros en Ucrania está totalmente descartado. Es hora de poner fin a este tipo de debates», escribió Uliánov en su canal de Telegram.

El diplomático añadió que quienes promueven esta idea «parecen estar tratando de socavar los esfuerzos diplomáticos y hacer imposible un acuerdo pacífico».

Horas antes, en una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mientras él siga al frente de la administración estadounidense, no habrá tropas estadounidenses en Ucrania.

Al mismo tiempo, la Oficina del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció que los líderes de los países de la llamada “coalición de los dispuestos” discutieron durante una videoconferencia los preparativos para enviar tropas a Ucrania en caso de que cesen las hostilidades.

El 18 de agosto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Moscú no acepta ningún escenario que implique el despliegue de contingentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania y que pueda conducir a una escalada incontrolada del conflicto.

