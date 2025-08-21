Erin no tocará tierra, pero amenaza costa este de EEUU

Compartir

Washington/Prensa Latina

El huracán Erin amenaza la costa este de Estados Unidos con oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales a medida que avanza por el océano Atlántico, informó el miércoles el Centro Nacional de Huracanes, en Miami Los pronósticos confirman que el fenómeno hidrometeorológico continuará su trayectoria paralela al litoral este estadounidense mientras sigue hacia el norte. No se pronostica que Erin impacte directamente aquí. Se espera que las condiciones «empeoren a lo largo de la costa de Carolina del Norte para esta noche», dijo la entidad, y agregó que se recomienda a los residentes no nadar en la mayoría de las playas del litoral oriental debido «al oleaje y las corrientes de resaca potencialmente mortales». Se esperan las peores condiciones entre la noche del miércoles y el jueves.

Las advertencias están para los habitantes de los Outer Banks, una delgada cadena de islas a lo largo de la costa atlántica de Carolina del Norte, por posibles inundaciones costeras, lo cual hizo que las autoridades emitieran órdenes de evacuación.

Erin, el primer huracán formado en el Atlántico en 2025, se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson después de alcanzar el fin de semana la categoría 5.

La mañana del miércoles, este evento meteorológico registraba vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora (km/h) y se desplazaba con rumbo nornoroeste a 21 km/h.

El centro de la tormenta -que se encontraba a unos 900 km al oeste-suroeste de Bermudas y a unos 640 km al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte- se desplazará sobre el Atlántico occidental entre miércoles hasta la madrugada del viernes.

Luego se espera que Erin pase al sur de la costa atlántica canadiense el viernes y el sábado, señaló el centro de huracanes.

“Los habitantes de Carolina del Norte a lo largo de la costa deben prepararse para oleaje peligroso, corrientes de resaca e inundaciones costeras durante toda la semana”, escribió la víspera en X el gobernador del estado, Josh Stein.

Manténganse al tanto de las alertas de emergencia y los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones, dijo.

La temporada de huracanes del Atlántico -que comenzó el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre- está en su apogeo, y de acuerdo con las proyecciones amenaza con generar otra tormenta con nombre tras Erin.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...