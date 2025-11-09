Rondallas: el filme que promete recuperar la ilusión y dejar el luto en el pasado

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Será el próximo 1 enero de 2026, cuando las salas de cines proyecten la película «Rondallas», un filme que ha tenido locaciones en Pontevedra, España, a cargo de la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, director y guionista de cine español. El largometraje narra el impactante naufragio de un pequeño barco que se dedica a la pesca el cual conmocionó a un pueblo gallego. Dos años después del suceso los lugareños deciden dejar atrás el luto y recuperar la ilusión. Daniel Sánchez Arévalo, se ha hecho presente en la vigésima segunda edición del Festival de Cine Europeo, junto a la actriz, Judith Sánchez y Fernando Fraga, ambos españoles. Rondallas, se trata de una agrupación de música tradicional, donde se involucran personas de todas las edades con la finalidad de competir con otros pueblos aledaños, pero más allá de realizar la competencia pretenden olvidar el suceso del naufragio.

«Rondallas es parte de una comunidad, es la música que identifica una población, Rondalla, es la superación de un trauma, en lo personal; a mí la escritura me ayudó a sanar, siempre he tratado de que eso sea un vehículo para al drama y la comedia al momento de rodar una película», sostuvo el cineasta.



El cien por ciento de la película, tiene la participación de actores gallegos, en la que participan actores jóvenes que se inspiran por actores y actrices de trayectoria. El cien por ciento de la película, tiene la participación de actores gallegos, en la que participan actores jóvenes que se inspiran por actores y actrices de trayectoria.

Judith Sánchez, menciona que a lo largo del rodaje se construyó una especie de relación familiar, donde prima la generosidad. Por si parte Fernando expresa que conocer a personas de experiencia es motivadora, lo que le permite seguir avanzando.

«La música ha sido increíble para mi, ha sido todo un reto, yo no sabía tocar un instrumento, sobre todo porque nunca había tocado una gaita», comentó Fraga.

A lo largo de su trabajo cinematográfico, Daniel Sánchez ha obtenido algunos galardones como; el Premio Goya, a mejor Director Novel, la «Biznaga de Plata», lo ubica como; mejor guion y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga por su ópera prima “Azul Oscuro Casi Negro”.

Además ha recibido algunas nominaciones al Goya, como mejor guion original por “Gordos” y “La gran familia española”.

“Rondallas”, se agenció el premiado con el Roel de Oro en la Semana de Cine de Medina del Campo y la Biznaga de Plata a la mejor dirección en el Festival de Málaga por su cortometraje “Pipiolos”. Y sin más faltar se proyectará este sábado 8 de noviembre en el Centro la Cartuja Cite en el marco del 22° Festival de Sevilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...