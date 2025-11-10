Boca Juniors recuperado pone a sufrir a River Plate

Compartir

Buenos Aires/Prensa Latina

Un recuperado Boca Juniors venció este domingo 2-0 a River Plate en el Súper Clásico del fútbol argentino, escaló a la cima del Grupo A del Torneo de Clausura 2025 y clasificó para jugar la Copa Libertadores de América 2026.

Exequiel “Chango” Zeballos quien fue el mejor jugador del “Xeneize” desató la euforia en La Bombonera con su golazo a los 45 minutos del primer tiempo antes de sonar el pitazo para el descanso.

Y a los dos minutos de iniciado el complementario Miguel Merentiel habilitado magistralmente por “Changuito”, quien ejecutó toda la jugada hasta entregársela frente a la potería a su compañero, pateó el segundo del elenco del litoral, para el suplicio del “Millonario” que no se encontró con sí mismo.

Fue un partido de la 15ta Fecha de la justa de cierre del año, y ahora cuando tan solo resta una ronda más Boca lidera con 26 puntos la Zona A, y tiene la clasificación para los 8vos de Final y su participación en la Libertadores 2026 ya aseguradas.

Por su parte, River Plate sufre; mantiene su sexto lugar en la tabla B con opciones de ir a octavos de la liza de clausura, pero tiene muy complicada su clasificación para jugar la Copa Libertadores el próximo año.

La 15ta Fecha concluirá el lunes con cuatro partidos que definirán sitiales de al menos seis conjuntos que pugnan para entrar a la post-temporada a falta de la última ronda.

