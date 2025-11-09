AHORA CADA SALVADOREÑO ADULTO VIVIENDO EN E.S., DEBE $20,700

Compartir

Por David Alfaro

07/11/2025

Nayib #Bukele es responsable del 43% de la deuda pública total e histórica del país.

Al finalizar el año 2024, El Salvador mantenía una deuda pública total que ascendía a aproximadamente US $32,107 millones. Si se considera que esa carga debe repartirse entre los aproximadamente 1 552 183 adultos (mayores de 18 años), el resultado es que cada adulto “hereda” una responsabilidad de deuda de alrededor de US $20,700.

Este importe implica que la deuda estatal vigente al cierre de 2024 (y sin tener en cuenta la nueva deuda generada en 2025 y en el futuro) está ya atribuida, de hecho, a la población adulta actual.

Además, esa deuda no es sólo una cifra abstracta: representa obligaciones (préstamos, bonos, compromisos previsionales) que serán pagadas con recursos del Estado (impuestos, ingresos gubernamentales) y también repercutirán en futuras generaciones de adultos, es decir en quienes hoy son niños, jóvenes o aún no nacidos, cuando lleguen a la adultez, ya que la carga financiera condiciona la política fiscal, la inversión pública y el nivel de endeudamiento.

Por lo tanto, la cifra de US $20,700 por adulto puede verse como una forma de ilustrar cuánto “debe” cada persona mayor de 18 años al cierre de 2024, bajo el compromiso colectivo de saldar la deuda heredada del Estado.

