Robbie Williams estrena nuevo álbum musical «Britpop» en la Icónica SantaLucía 

Él, ha sido uno de los artistas más esperados por la audiencia sevillana, dentro de la variedad de conciertos que organiza la Icónica SantaLucía Sevilla Fest en la Plaza de España, entre junio y agosto.

El cantante británico, Robbie Williams, brilló sobre el escenario la noche de este martes 30 de junio en la ciudad de Andalucía, donde estrenó su nuevo álbum musical «Britpop».

«Long 90’s Tour», es el nombre de su gira musical que dio inicio la noche de este martes. A él se suman nuevas presentaciones de artistas como; Lenny Kravitz que se presenta este primero de julio, le sigue Juan Luis Guerra el 5 de julio, Marilyn Manson el 6 de julio, Moby de 7 de julio, Maroon 5, 9 de julio, y Omar Courtz 10 de julio.

Otro de los artistas internacionales más esperados en esta serie de espectáculos musicales es Yandel quién llega este próximo 11 de julio, entre otros, como: Hombres G.

Hasta el momento la Icónica SantaLucía Sevilla Fest ha logrado un total de 345,000 asistentes. De 16 conciertos ya celebrados y otros 15 pendientes por celebrarse, el festival consolida su mejor ritmo de venta y refuerza su arraigo entre el público andaluz, que indica un 74,11 % de los asistentes.

Durante sus presentaciones Williams interpretará dos discos completos: su aclamado debut «Life Thru A Lens», que lo hizo un éxito global, y su nuevo trabajo «Britpop», una obra creativa dedicada a la cultura musical de los años 90, con colaboraciones de ﬁguras como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy o Gary Barlow.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards más que ningún otro artista en la historia, 15 discos número 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams actuó por primera vez en Sevilla, España en plena efervescencia creativa. Uno de sus recientes éxitos es la serie documental de Netflix «Robbie Williams».

A principios de este mes, el artista británico completó la etapa europea de su gira de estadios y arenas britpop.

La gira, ha sido muy aclamada por la crítica, ha recibido reseñas extraordinarias, con conciertos en Londres, Manchester, Edimburgo y Bath. Actuó ante más de 250,000 personas solo en el Reino Unido, logrando unir a 1,2 millones de espectadores.