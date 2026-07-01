Inglaterra sufre pero remonta a RD Congo para citarse con México en octavos 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Inglaterra sufrió para remontar y derrotó 2-1 a República Democrática del Congo, luego de verse sorprendida en los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, el capitán Harry Kane la rescató con un doblete.

Los Leopardos sorprendieron al cuadro inglés apenas a los 7 minutos del partido, tras un error en la marca que Brian Cipenga aprovechó gracias a un pase largo de Chancel Mbemba. El #9 de los africanos encendió la fiesta entre los aficionados en las gradas con el 1-0, marcador que se puso cuesta arriba para los ingleses.

El resultado que consiguió República Democrática del Congo en los primeros minutos del encuentro le tomó más de una hora remontarlo a los ‘Tres Leones’. Fue hasta el 77′ cuando Harry Kane hizo su primera aparición determinante en el partido para marcar el 1-1 y comenzar la remontada.

A los 86′, Inglaterra completó el objetivo con el doblete de Kane, tras la asistencia de Anthony Gordon. El delantero definió dentro del área para firmar el 2-1 que clasificó a los ingleses a los octavos de final donde se enfrentarán ante México.