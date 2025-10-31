Rinden homenajes a Diego Maradona en Argentina en el día de su cumpleaños

BUENOS AIRES/Xinhua

El fallecido delantero argentino Diego Armando Maradona recibió este jueves distintos homenajes en su país natal, en conmemoración del que habría sido su cumpleaños 65.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video en sus redes sociales con imágenes del segundo gol que Maradona le anotó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, el cual fue considerado el mejor en la historia de los mundiales, ya que en una brillante acción individual eludió a cinco rivales ingleses, entre ellos al portero Peter Shilton.

“Hoy cumplirías 65. Y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros, y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”, indicó la AFA.

Por su parte, el club Argentinos Juniors, que lo formó como futbolista, también posteó un video y resumió, en referencia a su apodo, “Pelusa eterno”.

Lo mismo hizo el club Boca Juniors, del que Maradona era fanático y del cual vistió su casaca en dos ocasiones: en la temporada 1981/82 y el regreso en 1995 para jugar dos temporadas antes de su retiro.

Maradona murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, víctima de una descompensación cardíaca, 22 días después de haber sido intervenido quirúrgicamente de la cabeza por un hematoma subdural.

También lo saludaron otros clubes donde se desempeñó, como Newell’s Old Boys de Rosario, el mismo donde se formó Lionel Messi: “Te extrañamos todos los días. ¡Feliz cumple, D1EG0!”.

El Mundial de México 1986 fue el de la consagración de Maradona como mejor futbolista del mundo y también la del seleccionado argentino, que logró el título por segunda vez en su historia al vencer 3-2 a Alemania en la final.

Cuatro años más tarde, en el Mundial Italia 1990, el conjunto albiceleste, otra vez con Carlos Salvador Bilardo como director técnico, perdió la final ante el mismo rival por 0-1.

